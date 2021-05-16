65 yaş ve üstü, 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı 2021? Kademeli normalleşme 65 yaş üstü ve 18 yaş altı kararı!

Türkiye 17 günlük tam kapanmanın sonuna geldi. Bu noktada vatandaşlar, normalleşme sürecine ilişkin kararların açılmasının bekliyordu. İçişleri Bakanlığı "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" isimli genelge yolladı. Böylece yarın sabah 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi sonrası başlayacak kademeli normalleşme takvimi belli oldu. Peki, Kademeli normalleşme 65 yaş ve üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı 2021? 65 yaş üstü yasak var mı?