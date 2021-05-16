65 yaş ve üstü, 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı 2021? Kademeli normalleşme 65 yaş üstü ve 18 yaş altı kararı!

Türkiye 17 günlük tam kapanmanın sonuna geldi. Bu noktada vatandaşlar, normalleşme sürecine ilişkin kararların açılmasının bekliyordu. İçişleri Bakanlığı "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" isimli genelge yolladı. Böylece yarın sabah 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi sonrası başlayacak kademeli normalleşme takvimi belli oldu. Peki, Kademeli normalleşme 65 yaş ve üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı 2021? 65 yaş üstü yasak var mı?
65 YAŞ VE ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI 2021?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede 65 yaş üzeri ve 18 yaş altında olanlar için de yeni tedbirler alındı.
Buna göre kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz koronavirüs aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.
Genelgede şu ifadelere yer verildi:
TOPLU ULAŞIM YASAK
"Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ise hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.