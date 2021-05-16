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    • 16.05.2021 11:57
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    'nda hareketli saatler! Sahil güvenlik botları eşlik etti

    'nda sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Boğaz'dan geçen Rus ve İngiliz savaş gemileri Karadeniz'e açıldı. Gemilere geçişleri sırasında sahil güvenlik botları eşlik etti.

    Boğaz'da hareketli saatler! Sahil güvenlik eşlik etti

    Rus ve İngiliz savaş gemileri 1 saat arayla 'ndan geçerek, Karadeniz'e açıldı. Savaş gemilerinin geçişine sahil güvenlik botları eşlik etti. Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna ait 142 Borda numaralı 'Novocherkassk' isimli savaş gemisi, saat 08.00 sıralarından Marmara Denizi'nden Boğazı'na giriş yaptı. Savaş gemisinin boğaz geçişine 2 sahil güvenlik botu eşlik etti. Yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan gemide nöbet tutan askerler olduğu görüldü. 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi, Karadeniz'e açıldı.

    Rus savaş gemisinin boğaza girişinden yaklaşık 1 saat sonra da İngiliz Kraliyet Donanması'na ait P 224 Borda numaralı 'HMS Trent' isimli River sınıfı açık deniz devriye gemisi Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. 2 sahil güvenlik botunun eşlik ettiği savaş gemisi yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaştı. Geminin güvertesinden çok sayıda İngiliz askerlerinin kıyıyı izlediği görüldü. İngiliz savaş gemisi de 1,5 saate boğaz geçişini tamamlayıp, Karadeniz'e açıldı

    FRANSIZ SAVAŞ GEMİSİ DE KARADENİZE AÇILMIŞTI
    5 gün önce ise, Fransız Donanması'na ait gemi Türk boğazlarından geçerek, Karadeniz'e açılmıştı.

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