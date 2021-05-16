KUAFÖRLER: Genelgede yer alan normalleşme planına göre açılması şimdilik ertelenen iş yerlerinden biri de kuaförler oldu. Bu kapsamda açılma olmayacağı için Kuaförlerde mesailer normalleşmede ikinci kademeyi bekleyecek.

ÖZEL ŞİRKETLER: Özel şirketlerin büyük bölümü için uzaktan ve dönüşümlü model esnek çalışma usullerinin uygulamasına ve teşvik edilmesin

ÇAY OCAKLARI: İçişleri Bakanlığının açıkladığı programa göre Çay ocakları masa, sandalye ve taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak suretiyle mesaiye başlayabilecek. Bu kapsamda Çay ocaklarında personelin dönüşümlü çalışması teşviki ile yeni düzenlerini kurması mümkün olacak.

MARKETLER: Genelge kapsamında online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir. Buna göre mesai düzenleri bu saatler arasında dönüşümlü ve esnek mesai öncelikli olmak üzere şekillenecek.

HAFTA SONU YOK

Marketlerde mecburi temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.

YEMEK ŞİRKETLERİ: Online yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında adrese teslim servis şeklinde çalışabileceklerdir.

AVM'LERDE HAFTA İÇİ VE ESNEK

Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek ve hafta sonları kapalı olacak. Bu esaslar dikkate alınarak yine birçok sektörde olduğu gibi esnek ve dönüşümlü çalışma düzeni tercih edilmesi tavsiye ediliyor.

PAZARLAR: Pazar yerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerleri kurulmayacak. Buna göre bu saatler içerisinde pazarcı esnafı mesai yapabilecek