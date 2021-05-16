Hangi işletmelerin kapalı ve açık olacağı vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Vaka sayısının düşmesiyle gözler normalleşme takvimine çevrildi. İçişleri Bakanlığı "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" isimli genelge yolladı. Böylece yarın sabah 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi sonrası başlayacak kademeli normalleşme takvimi belli oldu. Peki, Kamuda mesai saatleri değişti mi? 17 Mayıs mesai saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 17 Mayıs kamu mesai saatlerinde yeni düzenleme yapıldı mı?İşte tüm detaylar!
Açılacak ve kısmi olarak açılarak 1 Haziran'a kadar bu şekilde çalışacak olan özel şirketlerde de buna bağlı olarak normalleşme mesai saatleri uygulanacak.İşte büyük ölçüde tüm sektörlerin yer aldığı kademeli normalleşme planı ve son dakika kararlarıyla uygulanacak normalleşme mesaileri.
NORMALLEŞME MESAİ SAATLERİ BELLİ OLDU
Bakanlığın açıkladığı kademeli normalleşme düzeninde 17 Mayıs itibarıyla 1 Haziran'a kadar uygulanacak olan mesai düzenleri de şekillenmeye başladı. Buna göre Kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere kısmi ya da tam açılma kapsamında birçok sektörün mesai düzenlerini nasıl belirleyeceği ortaya çıkmış oldu.
Genelgeye göre: Kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesai uygulamasının başlangıç ve bitiş saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanmasına karar verildi. Uzaktan ve dönüşümlü gibi esnek çalışma usullerinin uygulamasına devam edilmesi,