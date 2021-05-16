Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.05.2021 12:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.05.2021 12:21
    ABONE OL

    Yeni genelge son dakika: 17 Mayıs kafe ve restoranlar açılacak mı 2021? Kahvehane, kıraathane, çay bahçeleri açıldı mı?

    ? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Kafelerin ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Vaka sayısının düşmesiyle gözler normalleşme takvimine çevrildi.  İçişleri Bakanlığı "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" isimli genelge yolladı. Böylece yarın sabah 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi sonrası başlayacak kademeli normalleşme takvimi belli oldu. Peki, Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Kademeli normalleşmede kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçeleri açıldı mı?

    takvim.com.tr
    Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak 2021?

    Kafelerin ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Vaka sayısının düşmesi ile beraber gözler normalleşme takvimine çevrildi. İçişleri Bakanlığı "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" isimli genelge yolladı. Böylece yarın sabah 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi sonrası başlayacak kademeli normalleşme takvimi belli oldu. Peki, Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Kademeli normalleşmede kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçeleri açıldı mı?

    YEME-İÇME YERLERİ

    Yeni genelgede yer alan kararlar şöyle;
    - Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,
    - Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis yapabilmeleri,

    Buna göre; kafe, lokanta ve restoran tarzı işletmelerin paket servis ve gel al hizmetlerine devam etmesine karar verildi. Bu işletmelerin normalleşmenin bir diğer aşamasında açılması bekleniyor.

        MEKANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.
        - Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,
        - Sinema salonları,


        - Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
        - İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
        - Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,
        - Hamam, sauna ve masaj salonları,
        - Lunaparklar ve tematik parklar.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        MEB'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması!
        Haberler Güncel Yeni genelge son dakika: 17 Mayıs kafe ve restoranlar açılacak mı 2021? Kahvehane, kıraathane, çay bahçeleri açıldı mı?