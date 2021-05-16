Yeni genelge son dakika: 17 Mayıs kafe ve restoranlar açılacak mı 2021? Kahvehane, kıraathane, çay bahçeleri açıldı mı?

Kafelerin ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Vaka sayısının düşmesi ile beraber gözler normalleşme takvimine çevrildi. İçişleri Bakanlığı "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" isimli genelge yolladı. Böylece yarın sabah 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi sonrası başlayacak kademeli normalleşme takvimi belli oldu. Peki, Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Kademeli normalleşmede kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçeleri açıldı mı?