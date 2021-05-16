Öğrenebilen akıllı tapaya sahip roketin antipersonel harp başlığı 12 metre yarıçapta etkinlik gösteriyor. Roketin İHA'lara ve İKA'lara monte edilerek zırhsız ve hafif zırhlı araçlar, binalar, küçük yapılar gibi sabit hedeflerin vurulması ve imha edilmesi hedefleniyor.