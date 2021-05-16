Güzellik merkezleri ne zaman açılacak 2021? 17 Mayıs-1 Haziran güzellik salonları açılacak mı? Hamam, sauna, masaj salonu...

Güzellik merkezleri ne zaman açılacak 2021? Sorusu merak edilmeye başlandı. İçişleri Bakanlığı "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" isimli genelge yolladı. Güzellik salonları hakkında açıklama yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu. Peki, Güzellik merkezleri ne zaman açılacak 2021? 17 Mayıs yarın güzellik salonları açılacak mı? İşte konu hakkında detaylar!
GÜZELLİK MERKEZLERİ NE ZAMAN AÇILACAK? 17 MAYIS GÜZELLİK SALONLARI AÇILACAK MI?
Tam Kapanma Genelgesi'ne göre güzellik merkezlerinin/salonlarının faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar geçici olarak ara verildi.
Tam kapanma 17 Mayıs'ta sona erecek. Güzellik merkezlerinin de bu tarihten sonra belirlenecek hususlar çerçevesinde çalışmalarını sürdüreceği tahmin ediliyor.
1 HAZİRAN'A KADAR HANGİ İŞLETMELER KAPANACAK 2021?
17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir
- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,
- Sinema salonları,
- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,