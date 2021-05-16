Güzellik merkezleri ne zaman açılacak 2021? 17 Mayıs-1 Haziran güzellik salonları açılacak mı? Hamam, sauna, masaj salonu...

GÜZELLİK MERKEZLERİ NE ZAMAN AÇILACAK? 17 MAYIS GÜZELLİK SALONLARI AÇILACAK MI?

Tam Kapanma Genelgesi'ne göre güzellik merkezlerinin/salonlarının faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar geçici olarak ara verildi.

Tam kapanma 17 Mayıs'ta sona erecek. Güzellik merkezlerinin de bu tarihten sonra belirlenecek hususlar çerçevesinde çalışmalarını sürdüreceği tahmin ediliyor.