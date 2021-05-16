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    • 16.05.2021 12:56
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    Yarın (17 Mayıs) halı sahalar açılacak mı 2021? ?

    Yarın (17 Mayıs) halı sahalar açılacak mı 2021? Sorusu merak edilmeye başlandı. "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" isimli genelge yolladı. Halı sahalar ve yüzme havuzları kademeli normalleşme genelgesinde yerini aldı. Peki, Yarın (17 Mayıs) halı sahalar açılacak mı 2021? ? İşte son dakika haberinin detayları!

    takvim.com.tr
    Yarın 17 Mayıs halı sahalar açılacak mı 2021? Yeni genelgeye göre halı sahalar ne zaman açılacak?

    İçişleri Bakanlığı "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" isimli genelge yolladı. Halı sahalar ve yüzme havuzları kademeli normalleşme genelgesinde yerini aldı. Peki, Yarın (17 Mayıs) halı sahalar açılacak mı 2021? Yeni genelgeye göre Halı sahaları ne zaman açılacak? İşte son dakika haberinin detayları!

    HALI SAHALAR AÇILACAK MI, YÜZME HAVUZLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

    17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir

    - Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

    - Sinema salonları,

    - Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

    - İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

    - Halı saha, yüzme havuzu, Spor salonları,

    - Hamam, sauna ve masaj salonları,

    - Lunaparklar ve tematik parklar.

        Buna göre halı sahalar ve yüzme havuzları 1 Haziran'a kadar kapalı olacak. 1 Haziran sonrası halı sahalar ve yüzme havuzları için İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesi ve Kabine toplantısı kararları beklenmeye devam edecek.
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