1 Haziran'a kadar kapalı olan mekanlar hangileri 2021? Kademeli normalleşmede hangi işletmeler kapalı olacak?

Hangi işletmelerin kapalı oalcağı vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Vaka sayısının düşmesiyle gözler normalleşme takvimine çevrildi. İçişleri Bakanlığı "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" isimli genelge yolladı. Böylece yarın sabah 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi sonrası başlayacak kademeli normalleşme takvimi belli oldu. Peki, Kademeli normalleşme 1 Haziran'a kadar kapalı olan yerler neresi? Hangi iş yerleri kapalı 2021? İşte detaylar!
KADEMELİ NORMALLEŞME 1 HAZİRAN'A KADAR KAPALI OLAN YERLER NERESİ?
İçişleri Bakanlığı tarafından, tam kapanmanın ardından uygulanacak olan yeni kısıtlamalara ilişkin "Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi" başlıklı genelge yayımlandı. Söz konusu genelgede hafta içi hafta sonu kısıtlamaları, market çalışma saatleri, pazar yeri çalışma saatleri, seyahat durumları, eğitim öğretim, kamu kurumlarının çalışma saatleri, ulaşım hizmetleri, konaklama tesisleri, kısıtlamadan muaf kişiler, restoran ve kafe gibi işletmelerin akıbetine dair bilgiler yer aldı.
Kademeli normalleşme döneminde birçok iş yerinin çalışma saatleri değişirken birçok iş yerinin faaliyetlerine kısıtlama getirildi. Tam kapanma sürecinin biteceği gün olan 17 Mayıs'tan, 1 Haziran'a kadar çalışmasına ara verecek işyerleri genelgede belirtildi. Genellikle, insan yoğunluğu oluşturabilecek iş yerlerinin faaliyetine geçici olarak ara verildi.
Kademeli normalleşme genelgesinde 17 Mayıs'tan 1 Haziran'a kadar faaliyetine ara vermek zorunda olan işletmeler; gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ve tematik parklar olarak belirlendi.
HANGİ İŞLETMELER KAPALI OLACAK 2021?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgenin 3.2. maddesinde, çalışmasına ara verecek iş yerlerine ilişkin şu ifadeler yer aldı:
"17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan iş yerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir."
- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,
- Sinema salonları,