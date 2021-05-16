1 Haziran'a kadar kapalı olan mekanlar hangileri 2021? Kademeli normalleşmede hangi işletmeler kapalı olacak?

Hangi işletmelerin kapalı oalcağı vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Vaka sayısının düşmesiyle gözler normalleşme takvimine çevrildi. İçişleri Bakanlığı "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" isimli genelge yolladı. Böylece yarın sabah 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi sonrası başlayacak kademeli normalleşme takvimi belli oldu. Peki, Kademeli normalleşme 1 Haziran'a kadar kapalı olan yerler neresi? Hangi iş yerleri kapalı 2021? İşte detaylar!