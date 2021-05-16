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    • 16.05.2021 10:41
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    Kademeli normalleşme takviminin ardından MEB'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması!

    Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı'nın kademeli normalleşme takviminin ardından MEB'ten gelen açıklamada "17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir. Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir" denildi.

    MEB'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması!

    Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı'nın kademeli normalleşme takviminin ardından MEB'ten gelen açıklamada "17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir. Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir" denildi.

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    Haberler Güncel Kademeli normalleşme takviminin ardından MEB'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması!