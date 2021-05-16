Yarın (17 Mayıs) spor salonları açılacak mı 2021? Kademeli normalleşme spor salonları, yüzme havuzları ne zaman açılacak?

Spor salonlarının ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Vaka sayısının düşmesiyle gözler normalleşme takvimine çevrildi. İçişleri Bakanlığı "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" isimli genelge yolladı. Böylece yarın sabah 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi sonrası başlayacak kademeli normalleşme takvimi belli oldu. Peki, Yarın (17 Mayıs) spor salonları açılacak mı 2021? Kademeli normalleşme spor salonları ne zaman açılacak? İşte detaylar!