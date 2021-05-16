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    • 16.05.2021 12:44
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    Yarın (17 Mayıs) spor salonları açılacak mı 2021? Kademeli normalleşme spor salonları, yüzme havuzları ne zaman açılacak?

    Yarın (17 Mayıs) spor salonları açılacak mı 2021? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Spor salonlarının ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Vaka sayısının düşmesiyle gözler normalleşme takvimine çevrildi. " isimli genelge yolladı. Böylece yarın sabah 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi sonrası başlayacak kademeli normalleşme takvimi belli oldu. Peki, Yarın (17 Mayıs) spor salonları açılacak mı 2021? ? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Yarın 17 Mayıs spor salonları açılacak mı 2021? Kademeli normalleşme spor salonları, yüzme havuzları ne zaman açılacak?

    Spor salonlarının ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Vaka sayısının düşmesiyle gözler normalleşme takvimine çevrildi. İçişleri Bakanlığı "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" isimli genelge yolladı. Böylece yarın sabah 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi sonrası başlayacak kademeli normalleşme takvimi belli oldu. Peki, Yarın (17 Mayıs) spor salonları açılacak mı 2021? Kademeli normalleşme spor salonları ne zaman açılacak? İşte detaylar!

    17 MAYIS- 1 HAZİRAN SPOR SALONLARI AÇILACAK MI?

    İçişleri Bakanlığı "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" isimli genelge yolladı. Böylece yarın sabah 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi sonrası başlayacak kademeli normalleşme takvimi belli oldu. Böylece, spor salonları yüzme havuzları gibi işletmelerin faaliyetlerine ara verilmesine devam edilecek.

    17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.

    - Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

    - Sinema salonları,

        - Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, - İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

        - Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

        - Hamam, sauna ve masaj salonları,

        - Lunaparklar ve tematik parklar.
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        Haberler Güncel Yarın (17 Mayıs) spor salonları açılacak mı 2021? Kademeli normalleşme spor salonları, yüzme havuzları ne zaman açılacak?