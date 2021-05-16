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    • 16.05.2021 12:35
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    salonları ne zaman açılacak? ? Düğün, , kına gecesi...

    ler ne zaman açılacak 2021? Sorusu merak edilerek araştırılıyor. Evlilik hayali kuran ve evlenmek isteyen çiftler tarafından en çok sorgulanan konulardan biri düğün salonlarının faaliyet gösterip göstermeyeceği konusu oldu. İçişleri Bakanlığı "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" isimli genelge yolladı. Böylece yarın sabah 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi sonrası başlayacak kademeli normalleşme takvimi belli oldu. Düğün, , kına gibi etkinliklerle ilgili detaylar belli oldu. Peki, ? Düğün, nikah, 17 Mayıs-1 Haziran düğün salonları açılacak mı?

    takvim.com.tr
    Düğün salonları ne zaman açılacak 2021?

    Düğünler ne zaman açılacak 2021? Sorusu merak edilerek araştırılıyor. Evlilik hayali kuran ve evlenmek isteyen çiftler tarafından en çok sorgulanan konulardan biri düğün salonlarının faaliyet gösterip göstermeyeceği konusu oldu. İçişleri Bakanlığı "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" isimli genelge yolladı. Böylece yarın sabah 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi sonrası başlayacak kademeli normalleşme takvimi belli oldu. Düğün, nikah, kına gibi etkinliklerle ilgili detaylar belli oldu. Peki, Düğünler ne zaman açılacak 2021? Düğün, nikah, kına gecesi ne zaman serbest olacak? 17 Mayıs-1 Haziran düğün salonları açılacak mı?

    DÜĞÜNLER NE ZAMAN BAŞLIYOR? DÜĞÜN YASAKLARI DEVAM EDECEK Mİ?

    Genelgede "Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesi" ifadeleri yer aldı.

    Buna göre nikah kıymak serbest ancak düğün, nişan ve kına organizasyonları için yasaklar 1 Haziran'a kadar devam edecek. 1 Haziran sonrası düğün, nişan ve kına organizasyonları içinse yeni karar beklenecek.

    YEME-İÇME YERLERİ

    Yeni genelgede yer alan kararlar şöyle;
    - Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,
    - Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis yapabilmeleri,

    Buna göre; kafe, lokanta ve restoran tarzı işletmelerin paket servis ve gel al hizmetlerine devam etmesine karar verildi. Bu işletmelerin normalleşmenin bir diğer aşamasında açılması bekleniyor.

        MEKANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.
        - Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,
        - Sinema salonları,


        - Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
        - İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
        - Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,
        - Hamam, sauna ve masaj salonları,
        - Lunaparklar ve tematik parklar.
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