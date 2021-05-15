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    • 15.05.2021 12:59
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    'nı neden hedef aldı? İlahiyatçılar şeytani plana işaret etti

    ''nın 'na çevrildiğini iddia eden , AK Parti iktidarının ise sırf bu nedenden dolayı 12 Eylül cuntacı zihniyetin devamı olduğunu savundu. Merdan Yanardağ'a tepkiler peş peşe gelirken, ilahiyatçılar ise kelime oyununu ardındaki tehlikeye dikkat çekti. Eğitimci yazar Ali Rıza Temel, "Dini kendileri için tehlikeli görenler; Müslümanları güçsüz kılmak için onun değerini azaltmak isteyebilirler. O nedenle insanlar kelimelerle düşünür, kelimeleri korumak lazım" dedi.

    Ramazan Bayramı'nı neden hedef aldı?

    CHP yandaşı haberleriyle bilinen Tele1, yine akıllara durgunluk veren bir haberle gündeme geldi. "18 dakika" adlı programda konuşan Merdan Yanardağ, Şeker Bayramı'nın sonradan Ramazan Bayramı'na dönüştürüldüğünü savundu.

    AKILALMAZ İDDİA
    Yanardağ, "Şeker Bayramı, bu hep unutulur. Cumhuriyet'in bazı bayramların adının, bazı beldelerinin adının, bazı kavramların değiştirilmesinin hep bir anlamı oldu. Ramazan Bayramı yerine Şeker Bayramı denilmesinin de bir anlamı var.

    Dini bir bayram bunu biliyoruz. Esas olarak dünyada Müslümanlar tarafından kutlanıyor, biliyoruz. Ancak Türkiye'de sadece Müslümanlar yaşamıyor, herkesi birleştiren bir bayram olmasında yarar görülmüş. Örneğin Kurban Bayramı'nın adını değiştirmemişler." dedi.



    AK PARTİ'Yİ HEDEF ALDI
    Merdan Yanardağ, "Ramazan Bayramı adının 12 Eylül yönetimi tarafından verildiğinin hatırlatılması bence çok önemli. Neymiş, demek ki 'Akp' iktidarı 12 Eylül cuntasının, 12 Eylül darbesinin, 12 Eylül diktatörlüğünün devamı dediğimiz zaman biz tesadüfen veya sadece muhalefet yapalım diye bunları söylemiş değiliz" dedi.

        İLAHİYATÇILAR UYARDI
        Eğitimci yazar Ali Rıza Temel, "Dini kendileri için tehlikeli görenler; Müslümanları güçsüz kılmak için onun değerini azaltmak isteyebilirler. O nedenle insanlar kelimelerle düşünür, kelimeleri korumak lazım" dedi.



        İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerim Buladı ise, "Önce Şeker Bayramı'ydı da sonradan oruç tutan insanlar bunu Ramazan Bayramı'na çevirdi diye saçma sapan ilmi temeli olmayan bir iddiadan ibarettir." açıklamasında bulundu.



        Buladı, "Dini değerlerle oynadığınız zaman o toplumda hurafeler, bidat gibi şeylerle karşılaşırsınız. Dolayısıyla o insanları sahih İslam anlayışından ziyade çeşitli şekillerde uydurulan şeylere tabi olmaya başlarla ve bu belli kişilerin işine gelir" dedi.

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