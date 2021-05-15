Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.05.2021 15:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.05.2021 15:14
    ABONE OL

    Terör örgütüne darbe üstüne darbe! 'Pençe-Şimşek' operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111 oldu

    Son dakika haberine göre , 'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 111'e yükseldiğini açıkladı.

    111 teröristin fişi çekildi!

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında kurutmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde Pençe-Şimşek operasyonuna katılan keskin nişancılarımız, saldırı hazırlığındaki PKK'lı bir teröristi gizlendiği mevzide etkisiz hale getirdi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111 oldu" denildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    ABD silahları ortalığı karıştırdı!
    Haberler Güncel Terör örgütüne darbe üstüne darbe! 'Pençe-Şimşek' operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111 oldu