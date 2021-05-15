Terör örgütüne darbe üstüne darbe! 'Pençe-Şimşek' operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111 oldu

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında kurutmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde Pençe-Şimşek operasyonuna katılan keskin nişancılarımız, saldırı hazırlığındaki PKK'lı bir teröristi gizlendiği mevzide etkisiz hale getirdi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111 oldu" denildi.





Terörü kaynağında kurutmaya devam ediyoruz.



Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde Pençe-Şimşek operasyonuna katılan keskin nişancılarımız, saldırı hazırlığındaki PKK'lı bir teröristi gizlendiği mevzide etkisiz hâle getirdi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 111 oldu. pic.twitter.com/She4MAUKBC — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 15, 2021