Koronavirüs tedbirleri kapsamında başlayan tam kapanma uygulaması 17 Mayıs Pazartesi günü sabah saat 05.00'te sona erecek. Gelecek hafta kuaför ve berberlerin açık olup olmayacağını merak eden vatandaşlar araştırma yapıyor. Peki, 17 Mayıs Pazartesi berber ve kuaförler açık mı kapalı mı? Kuaför ve berberler ne zaman açılacak? İşte detaylar...
17 MAYIS KUAFÖRLER AÇIK MI, KAPALI MI?
Tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi günü sabah 05.00'te sona erecek. Pazartesi günü berber ve kuaförlerin faaliyete geçmesi bekleniyor.
İşte normalleşme ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı;
TAM KAPANMA UZATILDI MI?
Tam kapanma sürecinin uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir son dakika gelişmesi yaşanırsa haberimizde anında yer alacaktır.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı bir canlı yayında "Tam kapanma uzatılacak mı?" sorusu üzerine "Kapanma süreci net ve şeffaf yürüttüğümüz bir süreç. Sağlık Bakanlığımız günlük verileri sürekli paylaşıyor. Salgın dönemini tam kapanmaya girmeden yönetmeye çalıştık. Ekonomik ve sosyal boyutu olduğu için tüm çarkları yürütmeye çalıştık.