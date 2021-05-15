Bugüne kadar 30 madalya kazanan Beytullah, "Boynum kırılmıştı, omuriliğim zedelenmişti ve bir daha yürüyemeyecektim. Biz daha önceden böyle bir şeyi hiç bilmiyorduk, 'Suya atlayacağım da boynum kırılacak bir daha yürüyemeyeceğim' hiç aklıma gelmezdi. Türkiye'de her yıl sığ suya atlama yüzünden birçok gencimiz felç kalıyor maalesef ve bir daha yürüyemiyor. Ancak inandım ve başardım. En son 2019 yılında Aksaray'da düzenlenen Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda tekrar şampiyon olarak Avrupa barajını bir daha aştım. Uluslararası Belarus Yüzme Şampiyonası'na katıldım ve en iyi derecelerimi elde ederek 3 gümüş madalya aldım. Şimdi Avrupa'nın zirvesine çıkma zamanı geldi. Bu konuda çok hırsılıy ve iddialıyım" dedi.