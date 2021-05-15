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    Suya balıklama atladığı için felç kaldı! Yılmayan genç sporcu yıldız 30 madalya kazandı

    10 yıl önce suya balıklama atladığı için felç kalan yıldız, imkansızı başardı. Fizik tedavi sonrası 30 madalya kazanan genç sporcu, “Yeter ki inan, başarmak kolay… Şimdi ’da zafer istiyorum” dedi.

    İnanırsan başarırsın

    Adana'da yaşayan 26 yaşındaki Beytullah Akyıldız, hayata küsenlerin de umudu oldu. 10 yıl önce yüzmek için gittiği Göksu Nehri'ne balıklama atlaması sonucu felç kalan Beytullah Akyıldız da hayattan umudu kalmayan biri haline geldi.

    Ancak Beytullah, 'Pes etmek yok' dedi yoğun fizik tedavi sürecinin ardından kollarını hareket ettirmeyi başardı ve engeline rağmen yüzme tutkusundan vazgeçmedi.

    Kolları ve sırt kasları gelişim gösterdikten sonra yüzme müsabakalarına hazırlanan Beytullah, katıldığı ilk organizasyon olan Alanya'daki 2016 Türkiye Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda 3 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

        Beytullah Akyıldız, Alanya'da elde ettiği başarıyla hem Türkiye şampiyonu oldu hem de Avrupa'da yarışmak için gereken dereceyi elde etti.

        Bugüne kadar 30 madalya kazanan Beytullah, "Boynum kırılmıştı, omuriliğim zedelenmişti ve bir daha yürüyemeyecektim. Biz daha önceden böyle bir şeyi hiç bilmiyorduk, 'Suya atlayacağım da boynum kırılacak bir daha yürüyemeyeceğim' hiç aklıma gelmezdi. Türkiye'de her yıl sığ suya atlama yüzünden birçok gencimiz felç kalıyor maalesef ve bir daha yürüyemiyor. Ancak inandım ve başardım. En son 2019 yılında Aksaray'da düzenlenen Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda tekrar şampiyon olarak Avrupa barajını bir daha aştım. Uluslararası Belarus Yüzme Şampiyonası'na katıldım ve en iyi derecelerimi elde ederek 3 gümüş madalya aldım. Şimdi Avrupa'nın zirvesine çıkma zamanı geldi. Bu konuda çok hırsılıy ve iddialıyım" dedi.
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