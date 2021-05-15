Adana'da yaşayan 26 yaşındaki Beytullah Akyıldız, hayata küsenlerin de umudu oldu. 10 yıl önce yüzmek için gittiği Göksu Nehri'ne balıklama atlaması sonucu felç kalan Beytullah Akyıldız da hayattan umudu kalmayan biri haline geldi.
Ancak Beytullah, 'Pes etmek yok' dedi yoğun fizik tedavi sürecinin ardından kollarını hareket ettirmeyi başardı ve engeline rağmen yüzme tutkusundan vazgeçmedi.
Kolları ve sırt kasları gelişim gösterdikten sonra yüzme müsabakalarına hazırlanan Beytullah, katıldığı ilk organizasyon olan Alanya'daki 2016 Türkiye Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda 3 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.