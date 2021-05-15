Covid-19, yeni doğan bebekleri bile hedef aldı Koronavirüs haberleri

Coronavirüs salgını dünyayı kilitledi. Türkiye ise salgına karşı herkese örnek olacak bir mücadele örneği gösterdi. Sağlık çalışanları, gece gündüz demeden hastalarını yaşatmak için çaba sarf etti. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun çaba ise yüreklere işledi. Sağlık personeli, doğar doğmaz COVİD-19'a yakalanan bebekleri iyileştirmek için gece gündüz demedi. Doktor ve hemşireler, temaslı bebeklerle anne şefkati göstererek ilgilendi.

Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Tuğrul Dönmez "Bebeklere yönelik burada Covid'e yönelik bir tedaviden çok, negatif testlerini görüp, beslenmelerini sağlayarak anneye kavuşturmak üzerine plan yapıyoruz" dedi. Hemşire Hicran Kılıç şöyle devam etti: Yeri geliyor onlara annelik, yeri geliyor hemşire olarak bakım veriyoruz. Annelerine kavuşmaları için hekimlerimizle birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Ağlasa sarılıyoruz, gazı varsa gazını çıkartıyoruz.

CORONASAVAR!

Covid-19 kabusu dünyayı sardı. Amasya Taşova'daki Gökpınar köyüne ise uğramadı! Köy Muhtarı Metin Şahin, pandemide sıkı tedbirler aldı. Dezenfektan ve maske dağıttı. Köylüye tek tek ateş kontrolü yaptı. Bu sayede 50 nüfuslu köyde tek bir pozitif vakaya bile rastlanmadı. Süper muhtar, "Maske ve mesafeye uyun" uyarısı yaptı.

AŞIDA GAZA BASTIK

Türkiye'de, aşılama hız kazandı. Buna göre Haziran ayında 22 milyon, Temmuz ayında ise 30 milyon doz BioNTech aşısının geleceği açıklandı. Temmuz ayında 20 yaş üstü herkesin aşılanmış olması planlanıyor.

PİSİTİF VAKA

Covid-19, mutasyona uğradı. Daha da bulaşıcı bir hal aldı. KKTC'den gelen haber ise herkesi şaşırttı! İlk kez insandan evcil hayvana Coronavirüs bulaştı! Yakın Doğu Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören "İngiliz varyantının insandan evcil hayvana geçiş kapasitesi yüksek" diyerek evcil hayvan sahiplerini uyardı.

VİRÜSTEN BETER

Antalya'da 2 kadın, polis denetimine takıldı. 15. kez ceza yediğini söyleyen Hilal Bayko'nun sözleri şaşkınlık yarattı: Param çok böyle savurmak istedim. Yine dışarı çıkacağım...

NOTLAR

Hindistan'da 345 bin pozitif çıktı, 4 bin kişi hayatını kaybetti.

ABD Hastalık Kontrol Merkezi, aşılananların maske ve sosyal mesafe kuralına uymak zorunda olmadığını söyledi.

TAYLAND, Moderna'ya acil kullanım onayı verdi.

SİNGAPUR'DA 52 pozitif vaka çıktı. Ülkede tam kapanmaya gitti.