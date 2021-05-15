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    • 15.05.2021 16:57
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    Başkan Erdoğan ve BBP Genel Başkanı telefonla görüştü

    Son dakika haberine göre Başkan ve BBP Genel Başkanı arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede, 'in 'e yönelik saldırıları da ele alındı.

    Başkan Erdoğan'dan önemli görüşme

    Başkan , bayram dolayısıyla aradığı Destici'nin bayramını kutlarken, görüşmede, 'in , ve 'e yönelik saldırıları da ele alındı.

    Siyasi partiler arasında her bayram geleneksel olarak gerçekleşen heyetler arası bayramlaşma programları bu yıl da koronaviris tedbirleri dolayısıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

    Liderler ise telefonla bayramlaştı. lideri 'nin de bayramlaşma çerçevesinde, , , , Gültekin Uysal ve 'la telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi.

    Liderler, görüşmelerde karşılıklı birbirlerinin ve camialarının Ramazan Bayramlarını kutladılar.

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