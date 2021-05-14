Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TCDD Taşımacılık A.Ş tarafından işletilen Yüksek Hızlı Trenler (YHT) ve bölgesel trenler ile Marmaray ve Başkentray seferleri, 17 Mayıs'tan itibaren tam kapanma öncesindeki sefer saatlerine göre hizmet verecek.



TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü, salgın önlemleri ve kademeli normalleşme gereğince ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda, tam kapanma uygulamasının sona ereceği 17 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere YHT, Marmaray, Başkentray ve bölgesel yolcu tren seferlerine ilişkin düzenleme yaptı.