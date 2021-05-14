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    • 14.05.2021 12:30
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    ? ? Camilerde kılınacak mı?

    Tüm illerden yüzbinlerce vatandaş bugün ? ? Sorularının yanıtlarını merak ederek yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanmaya başlandı ve Müslüman alemi bugün namazlarını kılmak için camilere gitmek istiyor, peki yasak var mı? ? Diyanet’ten konuyla ilgili açıklama geldi, işte detaylar…

    takvim.com.tr
    Cuma namazı var mı yok mu?

    Cuma namazı var mı yok mu? 14 Mayıs Cuma namazları serbest mi? Camilerde kılınacak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Cuma namazı saatleri sabah saatlerinden itibaren sıkça araştırılmaya başlandı. Tüm illerden milyonlarca İslam alemi bugün camilere giderek Cuma namazını kılmak istiyor, işte Diyanet açıklaması…

    CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    Cuma namazı saat bilgisi, Ramazan Bayramının ikinci günü olan 14 Mayıs Cuma günü birçok Müslümanın araştırdığı konu olmaya devam ediyor.

    Cuma namazı bugün İstanbul'da 13:05'da, Ankara'da 12:50'de, İzmir'de 13:13'de, Bursa'da 13:05'de kılınacak.

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    14 MAYIS CUMA NAMAZI CAMİLERDE KILINACAK MI?

    Bugün camilerin açık olup olmadığı namaz ibadetlerini idrak edecek olanların gündemine geldi. Camiler ile ilgili Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz gün açıklama yapmıştı. Sokağa çıkma yasağının olduğu tam kapanma dönemi hakkında açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tam kapanma sürecinde teravih hariç camilerde cemaatle namaz kılınacağını açıkladı. Başkan Erbaş, 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde uygulanacak tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirtti.

        CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

        Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır. İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir.

        Cuma namazı kılınırken ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur. Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

        Cuma namazının kılınışı, ibadetlerini yerine getirmek isteyen kişiler tarafından araştırılıyor.

        Cuma namazının kılınışında niyet etmek önem arz etmektedir. Cuma namazı dört rekat sünnet, iki rekat farz, dört rekat son sünnet olmak üzere toplam 10 rekattır. Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

        Niyet ederken:

        "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

        Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

        İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

        Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

        İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

        Son oturuşta:

        Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.

        Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.

        Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

        Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

        Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.

        Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

        Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

        Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

        Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

        Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

        Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

        Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün Cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

        Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.
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