Cuma namazı var mı yok mu? 14 Mayıs Cuma namazları serbest mi? Camilerde kılınacak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Cuma namazı saatleri sabah saatlerinden itibaren sıkça araştırılmaya başlandı. Tüm illerden milyonlarca İslam alemi bugün camilere giderek Cuma namazını kılmak istiyor, işte Diyanet açıklaması…
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Cuma namazı saat bilgisi, Ramazan Bayramının ikinci günü olan 14 Mayıs Cuma günü birçok Müslümanın araştırdığı konu olmaya devam ediyor.
Cuma namazı bugün İstanbul'da 13:05'da, Ankara'da 12:50'de, İzmir'de 13:13'de, Bursa'da 13:05'de kılınacak.
Tüm iller için tıklayınız
14 MAYIS CUMA NAMAZI CAMİLERDE KILINACAK MI?
Bugün camilerin açık olup olmadığı namaz ibadetlerini idrak edecek olanların gündemine geldi. Camiler ile ilgili Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz gün açıklama yapmıştı. Sokağa çıkma yasağının olduğu tam kapanma dönemi hakkında açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tam kapanma sürecinde teravih hariç camilerde cemaatle namaz kılınacağını açıkladı. Başkan Erbaş, 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde uygulanacak tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirtti.