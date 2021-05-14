Tam kapanmada 3 kat arttı! Vatandaşlar 112'yi arıyor





"112 ÇAĞRI MERKEZLERİ, SEYAHAT İZİN BELGESİ VEREN BİR KURUM DEĞİLDİR"

112 Acil Çağrı Merkezi'nin gereksiz yere meşgul edilmemesi için çağrıda bulunan Demiral, "Vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Eğer vatandaşlarımız ihtiyaç dışında 112'yi ararlarsa ihtiyacı olan vatandaşlarımız bize ulaşamıyor ve mağduriyet yaşıyor. Cevabını bildiğimiz sorular için 112'yi ararsak diğer vatandaşlarımızı mağdur etmiş oluruz. Belki bir insanımızın sevdiklerinden ayrılmasına neden olabiliriz.