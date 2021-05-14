Tam kapanmada 3 kat arttı! Vatandaşlar 112'yi arıyor

Çorum'da faaliyet gösteren 112 Acil Çağrı Merkezi'ne tam kapanma sürecinde gelen arama sayısında 3 kata yakın artış yaşanırken vatandaşların genellikle bilgi ve danışma amaçlı aradığı öğrenildi.
Çorum'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nin telefonları tam kapanma döneminde de susmadı. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Arif Demiral, vatandaşların pandemi döneminde ihtiyaçlarını daha rahat karşılamak adına merkezi aradığını belirterek vatandaşların mağdur etmeden her zaman hizmetinde olduklarını ve ihtiyaçlarına koştuklarını söyledi.
"BİR HAFTADA 24 BİN ÇAĞRI"
Pandemi ile mücadelede tam kapanma uygulamasına geçilmesi nedeniyle için gelen çağrı sayısında artış olduğunu açıklayan Demiral, "112 Acil Çağrı Merkezi'nin sürekli aranmasından dolayı çağrı sayılarımız 2-3 katına çıktı. İlk başladığımız aylarda aylık çağrı oranımız 36 binlerde iken kapanma sürecinin başladığı 29 Nisan tarihinden sonraki bir haftada gelen çağrı sayımız 24 binlere ulaştı. Bir ayda 36 bin, bir haftada 24 bin çağrı yapıldı" ifadelerini kullandı.