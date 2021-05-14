ÖSYM tarafından yapılan açıklamada bazı sınavların ertelendiği duyuruldu. Bu noktada öğrenciler üniversite sınavı içimn ertelenme kararı alıp alınmadığını araştırıyor. Peki, YKS sınavı ne zaman yapılacak 2021? YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında tüm detaylar...