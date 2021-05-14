Çevrimiçi nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre çevrimiçi kelimesi ayrı mı bitişik mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bu noktada TDK sözlüğü gün içerisinde yakından takip ediliyor ve bilgi karmaşasası olmaması adına kelimelerin doğru yazılışlarına bakılıyor. Günlük hatta sıkça kullanılan çevrimiçi kelimesinin yazımı hakkında merak edilenleri derledik.
TDK'ya Göre Çevrim İçi Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Çevrimiçi
Çevrim içi - Yanlış
Çevrimiçi birleşik bir kelimedir. Bu nedenle ayrı yazılmaması gerekir.
Çevrim-içi - Yanlış
Türkçeleşmiş kelimelerin arasına tire (-) işareti konulmaz. Bu nedenle kelimenin bu şekilde yazılması da hatalıdır.
Çevirimiçi - Yanlış
Kelimedeki ''i'' harfi düşmüştür. Bu nedenle ''çevrim'' şeklinde yazılmalıdır.