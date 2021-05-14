Çevrimiçi nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre çevrimiçi kelimesi ayrı mı bitişik mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bu noktada TDK sözlüğü gün içerisinde yakından takip ediliyor ve bilgi karmaşasası olmaması adına kelimelerin doğru yazılışlarına bakılıyor. Günlük hatta sıkça kullanılan çevrimiçi kelimesinin yazımı hakkında merak edilenleri derledik.