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    • 14.05.2021 18:07
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    ? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre çevrimiçi kelimesi ayrı mı bitişik mi?

    Gündemde zaman zaman ? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Her gün yeni bir kelime duyuyor ve anlamlarını, yazılışlarını merak ediyoruz. Özellikle tekonolojinin ilerlemesi ve dijital yayınların ön plana çıkmasıyla kelimeler de artıyor. Yazılışları ve anlamlarının doğru kullanılması da bu noktada önem yaşıyor. Peki Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre çevrimiçi kelimesi ayrı mı bitişik mi? İşte çevrimiçinin doğru yazımı…

    takvim.com.tr
    Çevrimiçi nasıl yazılır?

    Çevrimiçi nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre çevrimiçi kelimesi ayrı mı bitişik mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bu noktada TDK sözlüğü gün içerisinde yakından takip ediliyor ve bilgi karmaşasası olmaması adına kelimelerin doğru yazılışlarına bakılıyor. Günlük hatta sıkça kullanılan çevrimiçi kelimesinin yazımı hakkında merak edilenleri derledik.

    TDK'ya Göre Çevrim İçi Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Çevrimiçi

    Çevrim içi - Yanlış

    Çevrimiçi birleşik bir kelimedir. Bu nedenle ayrı yazılmaması gerekir.

    Çevrim-içi - Yanlış

    Türkçeleşmiş kelimelerin arasına tire (-) işareti konulmaz. Bu nedenle kelimenin bu şekilde yazılması da hatalıdır.

    Çevirimiçi - Yanlış

    Kelimedeki ''i'' harfi düşmüştür. Bu nedenle ''çevrim'' şeklinde yazılmalıdır.

        Çevrimiçi Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler

        1- Saatlerdir çevrimiçi olmasına rağmen bana mesaj atmadı. (Doğru Kullanım)
        2- Çevrim içi olur olmaz hemen yazmaya başlıyorlar. (Yanlış Kullanım)
        3- Şu an çevirimiçi misin? (Yanlış kullanım)
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