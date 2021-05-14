Bayramlaşmaya Kovid-19 ayarı: AK Parti heyeti CHP ve MHP heyetleri ile video konferans aracılığıyla bayramlaştı

"TBMM'DE ALINAN ORTAK KARAR ÇOK ANLAMLI"

Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, şöyle devam etti:

"Filistin'de yaşanan olayları dünya barışının bir remzi olarak düşünüyorum. Eğer Kudüs'te bir sükunet, barış varsa bu dünyada da barışın var olduğu anlamına geliyor. Özellikle bu manada siyasi partilerin ortaklaşması ve beraber hareket etmesi çok önemli. TBMM'de alınan ortak kararın çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ümit ediyorum tüm bunlar Birleşmiş Milletler için de bir anlam ifade eder. Hala bu yaşananlar karşısında, İsrail'in uygulamış olduğu politikalar karşısında ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde direnç göstermesi maalesef dünya barışı için üzüntü vericidir. Bunları ifade ederken kastettiğimiz şey, ne Türkiye'de ne dünyanın başka bir coğrafyasında yaşayan Musevilerin, Yahudilerin, onların şahıslarına yönelik bir tavır değildir bunun da altını çizmek isterim. Burada bahsedilen şey, İsrail devletinin uygulamış olduğu baskıcı politikalardır. Bu manada meselenin insanlarla ilgili mesele olmadığını, devletlerin uygulamış olduğu siyasi anlamda baskılardan bahsediyoruz. Ümit ediyorum dünya, hem sağlıkla alakalı meselelerini aşacak hem de bu iki yüzlü politikalarından vazgeçecektir diye umut ediyorum ve dua ediyorum."

Zengin, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türkiye'nin varlığı için hayatını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet diledi, salgında yaşamını yitirenlerin ailelerine de taziye dileklerini iletti.

MHP HEYETİ İLE GÖRÜŞME

CHP'nin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy ve Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bümin Özarslan'dan oluşan heyet AK Parti Genel Merkezi ile video konferans yoluyla görüşme yaptı.

Zengin, AK Parti ailesi olarak tüm Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan adına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP ailesinin Ramazan Bayramı'nı kutladı ve en Kurban Bayramı'nda yüz yüze buluşarak bayramlaşma temennisinde bulundu.

İsrail'in saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulunan Zengin, "Filistin'de Kudüs'te yaşananlar bayramımızı zehir etti diyebiliriz Anadolu tabiriyle. Her ramazan neredeyse özellikle bayrama yaklaşırken Filistin'de, Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da öylesine kalbimizi dağlayan eylemlerin görülmesi hepimizi fevkalade rahatsız ediyor. İsrail'in bir devlet politikası haline getirdiği, bir işgal politikası haline getirdiği ve yıllardır devam eden bu zulümden 2 milyarı aşan Müslüman dünyanın fevkalade rahatsız olduğunu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Zengin, İsrail'in saldırılarından sadece Müslümanların rahatsız olmadığını vicdani olan bütün insanların, vicdanı olan Yahudilerinden rahatsız olduğunu belirterek, "Bizim burada söylediğimiz şey dünyada yaşayan Museviler ve Yahudiler değil bir devlet politikası olarak İsrail'in uygulamış olduğu politikalardan biz rahatsızız bunun altını da çizmek istiyorum. Bu manada ümit ediyorum ki dünya sizlerle beraber yaptığımız bu ittifakın içerisinde hep dile getirdiğimiz 'Bizler adaleti, barışı ve huzuru sadece kendimiz için istemiyoruz bütün dünya için istiyoruz bütün insanlık için istiyoruz' bu manada bunun da bugün altını çizmek isterim." değerlendirmesini yaptı.