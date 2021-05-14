Libya açıklarında batmak üzere olan şişme bottaki 97 düzensiz göçmen, bölgede görev yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 'TCG Gaziantep' personelinin girişimi ve Libya Sahil Güvenliği'nin müdahalesiyle kurtarıldı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Libya açıklarında görevli 'TCG Gaziantep' fırkateyni personeli, 13 Mayıs'ta Khoms Limanı'nın 28 mil açığında, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit etti.
Botun bir bölümünün söndüğü ve göçmenlerin büyük tehlikede olduğunun fark edilmesi üzerine bölgede bulunan 'TCG Göksu' fırkateynindeki helikopter hemen havalandı.