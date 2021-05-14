



Libya Sahil Güvenlik unsurlarının bölgeye gelmesinin ardından 97 göçmen, bulundukları bottan alındı. Göçmenlerin terk etmelerinin hemen ardından botun batması, olası facianın önüne geçildiğinin en büyük göstergesi olarak nitelendirildi. Güvenlik kaynakları, Libya açıklarında görevli fırkateyn personelinin bu hafta içinde yardım çağrısında bulunan 123 düzensiz göçmenin kurtarılmasında da önemli rol oynadığını belirterek, Libya açıklarında görev yapılan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait gemilerin bölgede muhtemel can kayıplarının önlenmesine büyük katkı sağladığını aktardı.

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