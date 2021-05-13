Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) tarafından "Avrupa'dan Türkiye'ye Gönül Köprüsü" sloganıyla ortak bir projeye imza atıldı. Avrupa'da yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız ile Türkiye arasında kardeşlik köprüleri kurulmasının amaçlandığı proje kapsamında; Avrupa'dan 11 ülke 33 bölge ile Türkiye'den 33 ilin kardeş ilan edildiği ifade edilirken projenin ilk ayağı olarak bayramlaşma etkinliği gerçekleştiriliyor.

BU BAYRAM ÇOCUKLAR GÜLSÜN

Pandemi ile mücadeleye karşı ülke genelinde alınan tedbirler gereğince bu bayram, aile ve akraba ziyaretleri gerçekleştirilemeyecek. Eski bayramlaşmaların özleminin yaşandığı günlerde, TÜGVA ve UID çocukların bayram sevincini ve heyecanını yaşamalarının hedefledi.

"Avrupa'dan Türkiye'ye Kardeşlik" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte; özellikle yetim öksüz, şehit ve gazi yakını, hastanede tedavi gören çocuklar başta olmak üzere on binlerce çocukla bayramlaşma gerçekleştiriliyor. Etkinlik kapsamında TÜGVA Genel Başkanı Enes EMİNOĞLU'nun ve UID Genel Başkanı Köksal KUŞ'un ortak bayram tebrik kartı çocuklara verilirken, şeker ve çikolata ikram ediliyor.

İki Genel Başkanın kaleme aldıkları ortak bayram tebrik metninde "Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimizle tebrik ederiz. Bayramın sizlere, ülkemize ve tüm İslam Âlemine hayırlar getirmesini Rabbimizden niyaz ederiz. Bu vesileyle Avrupa'daki vatandaşlarımızla Türkiye arasında kurulu olan kardeşlik bağının daha da güçlenerek devam etmesini temenni ederiz." ifadeleri yer alıyor.

DİJİTAL BAYRAMLAŞMA

Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü (Cumartesi) Avrupa ve Türkiye arasında dijital bayramlaşma programı gerçekleştirilecek. Dijital bayramlaşma programına iki Genel Başkanın yanı sıra Avrupa'nın ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden çocukların aileleriyle birlikte katılım sağlayacağı bildirildi.