2 bin 143 rakımlı Berkur Tepe Üs Bölgesi'ndeki bayramlaşmada duygu dolu anlar: Görev yerimi terk edemem

Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınırın sıfır noktasındaki üs bölgelerinde Mehmetçik ile bayram kutladı.
DUYGULANDIRAN DİYALOG
Konuşmaları sonrasında Akar, üs bölgelerindeki personelle de tek tek sohbet ederek bayramlarını kutladı. Bu sırada Akar ve bir astsubay arasındaki diyalog dikkati çekti.
Akar'ın sorusu üzerine Kayserili olduğunu belirten Astsubay Başçavuş Arif Top, 3 çocuğunun olduğunu ve uzun süredir ailesini görmediğini ifade etti.