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    • 13.05.2021 15:02
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    2 bin 143 rakımlı Berkur Tepe Üs Bölgesi'ndeki bayramlaşmada duygu dolu anlar: Görev yerimi terk edemem

    Milli Savunma Bakanı sınırın sıfır noktasındaki üs bölgelerinde Mehmetçik ile bayramlaştı. Bakan Hulusi Akar, li Başçavus Arif Top ile kısa süreli bir sohbet etti. Akar uzun süredir ailesini görmeyen başçavuşu ailesine götürmek istedi ancak Arif Top görev yerini terk edemeyeceğini söyledi.

    DHA


    Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınırın sıfır noktasındaki üs bölgelerinde Mehmetçik ile bayram kutladı.



    DUYGULANDIRAN DİYALOG
    Konuşmaları sonrasında Akar, üs bölgelerindeki personelle de tek tek sohbet ederek bayramlarını kutladı. Bu sırada Akar ve bir astsubay arasındaki diyalog dikkati çekti.


    Akar'ın sorusu üzerine Kayserili olduğunu belirten Astsubay Başçavuş Arif Top, 3 çocuğunun olduğunu ve uzun süredir ailesini görmediğini ifade etti.



        Bunun üzerine Bakan Akar, Başçavuş Top'u Kayseri'ye götürme teklifinde bulundu.



        Akar'ın davetine teşekkür eden Top, vatanın ve milletin korunmasına yönelik önemli bir görev icra ettiklerini ve görev bölgesini terk edemeyeceğini dile getirdi. Bunun üzerine Bakan Akar, Başçavuş Top'u tebrik etti.

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        Haberler Güncel 2 bin 143 rakımlı Berkur Tepe Üs Bölgesi'ndeki bayramlaşmada duygu dolu anlar: Görev yerimi terk edemem