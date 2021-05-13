2 bin 143 rakımlı Berkur Tepe Üs Bölgesi'ndeki bayramlaşmada duygu dolu anlar: Görev yerimi terk edemem





Akar'ın davetine teşekkür eden Top, vatanın ve milletin korunmasına yönelik önemli bir görev icra ettiklerini ve görev bölgesini terk edemeyeceğini dile getirdi. Bunun üzerine Bakan Akar, Başçavuş Top'u tebrik etti.

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