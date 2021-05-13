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    • Güncel
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    • 13.05.2021 14:30
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    3 dev geminin geçişi nedeniyle tek yönlü trafiğe kapatıldı

    dev konteyner gemileri ile LNG tankerinin geçişi nedeniyle tek yönlü transit geçişlere kapatıldı. Boyları en az 291, en fazla 399 metre olan 3 geminin boğazdan geçişlerine ait römorkörler refakat ediyor.

    Çanakkale Boğazı trafiğe kapatıldı! 3 dev gemi...

    Boğaz geçiş planlaması kapsamında, Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS) tarafından güneyden kuzeye seyredecek gemiler için hazırlık yapıldı.

    Buna göre, geçişi planlanan bayraklı 187 bin 587 grostonluk "MSC Viviana", bayraklı 73 bin 819 grostonluk "MSC Marianna" ve Cezayir bayraklı 112 bin 867 grostonluk "LNG Tessala" isimli gemiler güneyden boğaza girdi.

    Boyları en az 291, en fazla 399 metre olan 3 geminin boğazdan geçişlerine ait römorkörler refakat ediyor.

    Tek yönlü transit geçişlere kapatılan Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 18.30'da normale dönmesi planlanıyor.

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    Haberler Güncel Çanakkale Boğazı 3 dev geminin geçişi nedeniyle tek yönlü trafiğe kapatıldı