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    , Loft'u "'nın En Yeni 25 Oteli" arasında gösterdi

    gazetesi "'nın En Yeni 25 Oteli" listesini açıkladı. Sıralamada , , otelleri başı çekerken, 'den sadece Loft yer aldı. Cennet Koyu'na komşu bölgede yamaç üzerinde geleneksel bir köyü gibi inşa edilen 'ta, dış mekan yaşam alanları, deniz meltemlerinin içeri girmesine izin veriyor. İşadamı 'ın sahibi olduğu 'ın yaptığı, Bodrum Loft, yeni sezonda tatilcileri yeni sürprizlerle ağırlayacak.

    Loft listeye girdi!

    İngiliz gazetesi "Avrupa'nın En Yeni 25 Oteli" listesini açıkladı. Sıralamada , , otelleri başı çekerken, 'den sadece Loft yer aldı. Cennet Koyu'na komşu bölgede yamaç üzerinde geleneksel bir köyü gibi inşa edilen 'ta, dış mekan yaşam alanları, deniz meltemlerinin içeri girmesine izin veriyor. İşadamı Hamdi Akın'ın sahibi olduğu 'ın yaptığı, Bodrum Loft, yeni sezonda tatilcileri yeni sürprizlerle ağırlayacak.

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    Haberler Güncel Telegraph Gazetesi, Bodrum Loft'u "Avrupa'nın En Yeni 25 Oteli" arasında gösterdi