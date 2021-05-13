İngiliz gazetesi The Telegraph "Avrupa'nın En Yeni 25 Oteli" listesini açıkladı. Sıralamada İtalya, İspanya, Fransa otelleri başı çekerken, Türkiye'den sadece Bodrum Loft yer aldı. Cennet Koyu'na komşu bölgede yamaç üzerinde geleneksel bir Ege balıkçı köyü gibi inşa edilen Bodrum Loft'ta, dış mekan yaşam alanları, deniz meltemlerinin içeri girmesine izin veriyor. İşadamı Hamdi Akın'ın sahibi olduğu Akfen İnşaat'ın yaptığı, Bodrum Loft, yeni sezonda tatilcileri yeni sürprizlerle ağırlayacak.