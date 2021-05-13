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    • 13.05.2021 12:51
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    • 13.05.2021 12:51
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    ? ? Sağlığa zararı var mı, ?

    Gündemde yoğun bir şekilde ? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Havalar ısınmaya başladıkça kışın alınan kiloların verilmesi için çabalar başlar ve genellikle hızlı kilo verme yolları araştırılır. Bu noktada en dikkat çeken diyetlerden biri su diyetidir ve nasıl yapıldığı merak ediliyor. ? Sağlığa zararı var mı, ? Sorularının yanıtları haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Su diyeti nasıl yapılır?

    Su diyeti nasıl yapılır? Su diyeti kaç gün yapılır? Sağlığa zararı var mı, kimler uygulayabilir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Her diyette olduğu gibi bunun da doktor kontrolünde yapılması önem taşıyor. Gündemde oldukça popüler olan ve yazın da yaklaşmasıyla birlikte ilginin daha da arttığı su diyeti hakkında merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik.

    SU DİYETİ NEDİR?

    Su diyeti, gün içerisinde bol miktarda su ve sıvı içecek dışında herhangi bir gıda alınmamasına dayanıyor. İlk ortaya çıkışı ve önerildiği tarihe dair spekülasyonlar taşıyan su diyetinin ardında elbette bir teori yatıyor. İnsan biyolojisine dair bilgilerden beslenen bu teoriye ve bunun üzerine yapılan araştırmalara göre, soğuk su içildiğinde suyun sıcaklığının vücut sıcaklığına denk getirilmesi için vücut ekstra kalori yakıyor. Bu da, kilo verilmesini hızlandırarak daha kolay hale getiriyor. Günlük hayatta ihmal edilen su tüketimini geride bırakmaya ve yeterli miktarda su alınmasına yardımcı olan bu diyetle birlikte, böbrekler daha fazla çalışıyor ve vücuttan toksinlerin atılmasına olanak tanınıyor. Eklemleri ve dolayısıyla omurgayı korumaya yardımcı olan su, kan basıncını dengeleyerek vücut sıcaklığının ayarlanmasına da fayda sağlıyor.

    SU DİYETİ NASIL YAPILIR?

    Vücutta detoks etkisi yaratan ve kalori yakımını hızlandıran su diyeti, günlük en az 2 litre su veya sıvı tüketimi ile uygulanıyor. Tokluk hissi veren suyun yanı sıra, kan basıncının düşmemesi ve gerekli besin ögelerinin alınması için tüketilen diğer sıvılara dikkat edilmesi gerekiyor. Sağlık uzmanları, diyetin yalnızca su tüketilerek uygulanmasının son derece zararlı olduğu konusunda uyararak, bol sıvı tüketiminin yanında sıvı içeriği ve besin değerleri yüksek gıdaların öğünlere eklenmesini tavsiye ediyor.

        Su orucunda katı gıda ve besin alımı olmadığı için çalışanlara önerilmemektedir.
        Eğer su orucunu yapacaksanız, mutlaka ev ortamında yanınızda biri olmalıdır.
        Ani baş dönmesi ya da tansiyon düşüklüğü yaşatabilme ihtimali olan su orucu herkes için önerilmez.
        Su orucunu yapacağınız süre içinde bol bol su içeceksiniz.
        Siz suyu içerken, vücudunuzda depo edilen besinlerle diyet sürecini tamamlayacaksınız.
        Su orucu dönemi 24 saat ya da 72 saat ile sınırlıdır. Daha fazla su orucunu denemek bünyenize zarar verecektir.

        Su orucunda tüm öğünleriniz içme suyuyla geçmektedir. Dilerseniz suyun içine limon ya da portakal dilimleri ekleyerek kan şekerini dengeleyebilirsiniz. Çubuk tarçın da ilave edilen içme suyu, su orucunda içilebilir.
        Su orucunu vücudu arındırmak için ve ödemden kurtulmak için deneyebilirsiniz.
        Uzun yolculuklar sonrasında bedeninizi rahatlatmak için uygulayabilirsiniz.
        Su orucu öncesinde birkaç gün az porsiyonlarla kendinizi yememeye alıştırabilirsiniz.
        Birden yeme içme faaliyetini kestiğinizde, bünyeniz şok olabilir ve bitkin düşebilirsiniz.
        Su orucunu denemek için ruhunuzu ve bedeninizi hazırlamalısınız. Bu diyeti denerken aç kalacağınızı ve sadece suyla besleneceğinizi unutmamalısınız.
        Vücut enerjiniz su orucu günlerinde düşecektir. Bu nedenle spor yapmanız önerilmez. Spor yaptıkça terleyecek ve su kaybedeceksiniz. Spor alışkanlığınıza 3 gün mola verebilirsiniz.
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