Polis Akademisi sınavları ne zaman? POMEM 28. dönem polis alımı hangi tarihte? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Peki Polis Akademisi Başkanlığı tarafından POMEM 28. dönem polis alımı ile ilgili açıklama geldi mi? Polis olma hayalini kuran ve kariyerini bu yönde ilerletmek isteyen vatandaşların merakla sorguladığı POMEM ile ilgili merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
28. DÖNEM POMEM SINAVI NE ZAMAN?
28. Dönem POMEM sınavına ilişkin yeni bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.
2021 POLİS ALIM ŞARTLARI NELER?
2021 yılı itibariyle Polis Meslek Yüksek Okulları'na (PMYO) girmek isteyen adaylarda;
a) Lise ve dengi okullardan mezunu olması ya da lise 4.sınıfta okuyor olması
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında puan türlerinin en az birinden üniversitelerin yüksek okullarına girmek için yeterli asgari taban puanı almış olmak,
d) 18 yaşını tamamlamış ve 26 yaşından gün almamış olmak