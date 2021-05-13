Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan karar doğrultusunda, koronavirüs ile mücadele kapsamında 29 Nisan saat 19.00'da uygulanmaya başlanan ve 17 Mayıs 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi devam ediyor.
Tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bu dönemde bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar, 10.00-17.00 saatlerinde hizmet verebiliyor.
Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bunların sadece ekmek satan bayileri için saat sınırlaması bulunmuyor.