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    • 13.05.2021 06:52
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    'daki liderliğini sürdürdü: Günlük ortalama 448 uçuş

    Türk Hava Yolları (), günlük ortalama 448 uçuş ile 'daki liderliğini sürdürdü. Raporda, aynı dönemdeki uçuşların 2019'a göre yüzde 89 azaldığı, Ryanair gibi bazı firmalarının uçuş sayılarında son 2 haftada yüzde 73 düşüş görüldüğü kaydedildi.

    THY Avrupa'da zirvede! Günlük 448 uçuş

    Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 11 Mayıs uçuş trafiği raporuna göre, bu tarihte icra ettiği günlük ortalama 448 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

    TÜRK HAVA YOLLARI ZİRVEDE
    Zirvedeki THY'yi, 371 seferle Air France takip etti. Listenin 3. sırasında 350 uçuşla Wideroe, 4. sırasında 310 uçuşla Lufthansa, 5. sırasında 295 uçuşla DHL Express, 6. sırasında ise 267 uçuşla DHL Express yer aldı.

    Raporda, aynı dönemdeki uçuşların 2019'a göre yüzde 89 azaldığı, Ryanair gibi bazı firmalarının uçuş sayılarında son 2 haftada yüzde 73 düşüş görüldüğü kaydedildi.

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    Haberler Güncel THY Avrupa'daki liderliğini sürdürdü: Günlük ortalama 448 uçuş