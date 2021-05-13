Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 13 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.
Detaylar gelecek...
12 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
11 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 13 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.
Detaylar gelecek...
12 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
11 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
10 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
9 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
8 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
7 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
6 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
5 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
4 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
3 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
2 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU