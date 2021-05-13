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    • Güncel
    • 13.05.2021 19:38
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    • 13.05.2021 19:41
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    Son dakika: nu paylaştı | Güncel kovid-19 tablosu

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 13 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 295 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 534 kişinin testi pozitif çıktı, 238 kişi hayatını kaybetti.

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    Güncel koronavirüs tablosu

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 13 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    Detaylar gelecek...

    12 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

    11 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

        10 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

        9 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

        8 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

            7 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

            6 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

            5 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                4 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                3 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                2 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
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                    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 13 Mayıs koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı | Güncel kovid-19 tablosu