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    • 13.05.2021 18:01
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    ? Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre içten içe kelimesi birleşik mi yoksa ayrı mı yazılıyor?

    Gündemde ? Sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırılıyor. Basılı ve yazılı yayınlarda çok fazla kullanılan ve konuşmalar arasında da geçen bu kelimenin anlamı ve nasıl yazıldığını öğrenmek isteyenler Türk Dil Kurumu’na bakıyor. Peki Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre içten içe kelimesi birleşik mi yoksa ayrı mı yazılıyor? TDK’ya göre ikilemelerin nasıl yazıldığına ilişkin bilgileri haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    İçten içe nasıl yazılır?

    İçten içe nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre içten içe kelimesi birleşik mi yoksa ayrı mı yazılıyor? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. İkilemeler gündelik hayatta yazılı ve dijital basımlarda sıklıkla karşımıza çıkıyor ve bilgi kirliliğinin olmaması için doğru yazımlarına dikkat edilmesi gerekiyor. TDK'ya göre içten içe kelimesinin yazılışı haberimizde yer alıyor.

    TDK'YA GÖRE İÇTEN İÇE NASIL YAZILIR?

    Bu kelime genellikle İçteniçe şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı İçten içe şeklinde olmalıdır.

    İçteniçe (Yanlış kullanım)
    İçten içe ✓ (Doğru kullanım)
    Türk Dil Kurumu'na göre İçten içe kelimesinin anlamı:
    zarf, mecaz

    Gizli gizli, belli etmeden:
    "İçten içe sevindiğini biliyordum ama bunu belli etmekten kaçındı." – Ahmet Ümit

    Cümle içinde örnek doğru kullanımı:
    "İçten içe sevindiğini biliyordum ama bunu belli etmekten kaçındı." – A. Ümit

        İkilemelerin Yazılışı:
        İkilemeler ayrı yazılır: adım adım, ağır ağır, akın akın, allak bullak, aval aval (bakmak), çeşit çeşit, derin derin, gide gide, güzel güzel, karış karış, kös kös (dinlemek), kucak kucak, şıpır şıpır, tak tak (vurmak), takım takım, tıkır tıkır, yavaş yavaş, kırk elli (yıl), üç beş (kişi), yüz yüz elli (yıllık) vb.

        bata çıka, çoluk çocuk, düşe kalka, eciş bücüş, eğri büğrü, enine boyuna, eski püskü, ev bark, konu komşu, pılı pırtı, salkım saçak, sere serpe, soy sop, süklüm püklüm, yana yakıla, yarım yamalak vb.

        m ile yapılmış ikilemeler de ayrı yazılır: at mat, çocuk mocuk, dolap molap, kapı mapı, kitap mitap vb.

        İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler de ayrı yazılır: baş başa, diz dize, el ele, göz göze, iç içe, omuz omuza, yan yana; baştan başa, daldan dala, elden ele, günden güne, içten içe, yıldan yıla; başa baş, bire bir (ölçü), dişe diş, göze göz, teke tek; ardı ardına, boşu boşuna, günü gününe, peşi peşine, ucu ucuna vb.
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        Haberler Güncel İçten içe nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre içten içe kelimesi birleşik mi yoksa ayrı mı yazılıyor?