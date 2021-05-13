İçten içe nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre içten içe kelimesi birleşik mi yoksa ayrı mı yazılıyor? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. İkilemeler gündelik hayatta yazılı ve dijital basımlarda sıklıkla karşımıza çıkıyor ve bilgi kirliliğinin olmaması için doğru yazımlarına dikkat edilmesi gerekiyor. TDK'ya göre içten içe kelimesinin yazılışı haberimizde yer alıyor.
TDK'YA GÖRE İÇTEN İÇE NASIL YAZILIR?
Bu kelime genellikle İçteniçe şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı İçten içe şeklinde olmalıdır.
İçteniçe (Yanlış kullanım)
İçten içe ✓ (Doğru kullanım)
Türk Dil Kurumu'na göre İçten içe kelimesinin anlamı:
zarf, mecaz
Gizli gizli, belli etmeden:
"İçten içe sevindiğini biliyordum ama bunu belli etmekten kaçındı." – Ahmet Ümit
Cümle içinde örnek doğru kullanımı:
"İçten içe sevindiğini biliyordum ama bunu belli etmekten kaçındı." – A. Ümit