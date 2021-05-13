Pendik Kaynarca'da bulunan İBB'ye bağlı metro inşaatında dün akşam saat 20.00 sıralarında dinamit patlaması meydana geldi. Şiddetli patlama nedeniyle çevredeki iş yeri ve apartmanların camları paramparça oldu.
Tuzla buz olan camların isabet etmesiyle çevrede bulunan bazı vatandaşların hafif yaralandığı iddia edildi. Patlamayla birlikte büyük paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara çıkarak olan biteni korkuyla izledi.
Patlama hakkında konuşan Ahmet E. "Biz de komşularımızın sayesinde haber alıp geldik. Dükkanımızın camı patlamış. Yukarıda bulunan binanın canları kullanılmaz hale gelmiş.
Burada metro çalışması var ondan dolayı dinamit patlatıyorlar. Normalde uyarılar yapılırdı patlama olacağı zaman. Şu an için maalesef durum ortada zarardayız" dedi.