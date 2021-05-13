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    • 13.05.2021 16:57
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    Pendik'te paniği! Mahalleli sokağa döküldü

    Pendik'te bulunan 5 katlı bir binanın çatı bölümünde çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

    İstanbul'da yangın paniği! Mahalleli sokağa döküldü

    Pendik'te 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Mahalle sakinlerinin sokağa döküldüğü yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


    Pendik, Güzelyalı Mahallesi Numune Sokakta bulunan 5 katlı binanın çatısında saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede bitişiğindeki binanın çatısına da sıçradı. Yangın nedeniyle mahalle sakinleri sokağa döküldü. İtfaiye ekipleri yanan binanın yakınında bulunan başka bir binanın çatısına çıkarak alevlere müdahale etti. İtfaiyenin çalışmalarına vatandaşlar da yardım etti. Yangın yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken binada hasar meydana geldi. Yangın sırasında dışarıda bulunan bina sakini Meliha Koçak, "Anneme bayramlaşmaya gitmiştim. Bir alt sokakta oturuyor. Dumanı görünce koşa koşa geldim. Ben de bilmiyorum neden çıktığını. Polisler yangın söndükten sonra bilgi vereceğiz dediler. Yan binanın da çatısı yanıyormuş." dedi.

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