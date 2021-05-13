Binlerce kişi bekliyor! AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce İstanbul Üniversitesi AUZEF öğrencisi sınav sonuçlarını sorguluyor. AUZEF vize sınavları 5 Mayıs 2021 tarihinde son bulmuştu. Sınavların toplam başarı puanına katkısı yüzde 40 (vize), final ve bütünleme sınavları ise yüzde 60 oranında olacağı belirtildi.
AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Sınav sonuçlarına ilişkin bir duyuru henüz yapılmadı. Geçtiğimiz dönemlerde sınav sonuçlarının 1 hafta içerisinde açıklandığı düşünülürse, AUZEF sınav sonuçlarının birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
AUZEF SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?
Sınav sonuçlarına itiraz, sınavın bitiş tarihinden itibaren üç gün içinde yapılır. Bu süre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yeniden belirlenebilir.
İtirazlar, kimlik bilgileri açık olmak koşulu ile yazılı dilekçe veya dijital ortamda yapılır. Belirlenen süre dışında yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır ve sonuçlar ilgili öğrenciye yazı ile veya elektronik ortamda bildirilir. Sınav sonuçlarına itiraz maddi hata yönünden incelenir. Cevap kağıdı öğrenciye verilmez.