





Şehit işçiler Zeki Ölmez ve Selim Gündüz için Yüksekova'da cenaze töreni düzenlendi. Şehit yakınları Türk Bayrağı'na sarılı tabutların başında gözyaşı döktü. Şehitlerden Gündüz, Kamışlı köyüne bağlı Kilimli mezrasında, Ölmez de Akalın Mahallesi'nde toprağa verildi.



PKK'YA ÖFKE SELİ

Teröristlerin gerçekleştirdiği hain saldırıya bölgeden büyük tepki geldi. Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta siyasi parti, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar kalleş saldırıyı kınadı.

Van AK Parti İl Başkanı Yardımcısı Ferhat Atacan, örgütün bu gibi kirli eylemlerle asla amacına ulaşamayacağını söyledi.

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi Dönem Sözcüsü Abdullah Efeoğlu, emekçilerin hedef alındığı bu gibi saldırıların kimden gelirse gelsin kabul edilemeyeceğini söyledi. Efeoğlu, "Evine ekmek götüren insanların hedef alınması kabul edilemez. Bu insanların ne günahı vardı. Bu ihanetin adı yok. Şiddetle kınıyoruz" dedi.

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Abdurrahman Er: "Hükümet bölgeye dair yatırımlarını hızla devam ettirirken, hain ellerin yeniden işbaşında olduğunu gördük. Hakkari Derecik'te sadece ailelerinin geçimini sağlayan masum insanlar hedef alındı. Bazı siyasi parti ve STK'lar neden sessiz? İkiyüzlü davranıp susmayı mı tercih edecekler."

AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Memur-Sen Muş Şube Başkanı Mahir Barışhan, Bitlis Memur-Sen İl Başkanı Cabir Durak, Hukuki Araştırmalar Derneği Başkanı Avukat Kadir Köstekçi de saldırıyı kınadı.

