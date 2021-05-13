Seyahat kısıtlaması ne zaman bitiyor? Şehirlerarası seyahat yasağı kalkacak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ramazan Bayramı'nı da içerisine alan tam kapanma uygulaması devam ederken İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliklerine genelge gönderildi ve detaylara yer verildi. Peki 65 yaş ve diğer vatandaşların yoğun bir şekilde araştırdığı seyahat kısıtlaması ne zaman sona erecek?
SEYAHAT KISITLAMASI NE ZAMAN BİTİYOR?
Henüz belli değil, kapanma sonrasında yapılacak Kabine Toplantısı'nda vaka sayıları değerlendirilecek ve yeni kararlar da bu yönde belli olacak.
İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama gelmişti: "29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak olan tam kapanma dönemi içerisinde alınan diğer tedbirler gibi sokağa çıkma ile şehirlerarası seyahat kısıtlamaları da, salgının seyrinde yaşanan azalma trendine çok ciddi katkı sağlamaktadır."
Gerek kısmi kapanma gerekse tam kapanma döneminde alınan tedbirlerin ve aziz milletimizin bu tedbirlere uyma konusunda ortaya koydukları sabırlı ve fedakar tavrın etkisiyle 16 Nisan 2021 günü 62.939'a kadar yükselen günlük vaka sayısı 10 Mayıs 2021 günü itibariyle 13.604'e kadar gerilemiştir.
Salgının seyrinde yaşanan bu olumlu gidişatın sürdürülmesi açısından denetim faaliyetleri, tam kapanma döneminin kalan süresi içerisinde de tüm hızıyla sürdürülecektir.
Ramazan Bayramını da içerisine alan bu süre içerisinde;
Şehirlerarası Seyahat Kısıtlamasına Dair Denetimler çerçevesinde; şehirlerarası yollar üzerinde kolluk kuvvetlerince 1.167 yol kontrol noktası oluşturulmuş olup, bu yol kontrol noktalarında 16 bin 669 kolluk personeli görev yapacaktır.