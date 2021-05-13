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    • 13.05.2021 09:57
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    ? ? 65 yaş üstü…

    Vatandaşlar büyük bir merakla ? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanmasına karar verildi ve tüm illerden her yaş grubu vatandaş ? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki nasıl alınır? 65 yaş üstü risk grubundaki vatandaşlar devamlı olarak seyahat kısıtlamasında mı yer alıyor? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Seyahat kısıtlaması ne zaman bitiyor?

    Seyahat kısıtlaması ne zaman bitiyor? Şehirlerarası seyahat yasağı kalkacak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ramazan Bayramı'nı da içerisine alan tam kapanma uygulaması devam ederken İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliklerine genelge gönderildi ve detaylara yer verildi. Peki 65 yaş ve diğer vatandaşların yoğun bir şekilde araştırdığı seyahat kısıtlaması ne zaman sona erecek?

    SEYAHAT KISITLAMASI NE ZAMAN BİTİYOR?

    Henüz belli değil, kapanma sonrasında yapılacak Kabine Toplantısı'nda vaka sayıları değerlendirilecek ve yeni kararlar da bu yönde belli olacak.

    İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama gelmişti: "29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak olan tam kapanma dönemi içerisinde alınan diğer tedbirler gibi sokağa çıkma ile şehirlerarası seyahat kısıtlamaları da, salgının seyrinde yaşanan azalma trendine çok ciddi katkı sağlamaktadır."

    Gerek kısmi kapanma gerekse tam kapanma döneminde alınan tedbirlerin ve aziz milletimizin bu tedbirlere uyma konusunda ortaya koydukları sabırlı ve fedakar tavrın etkisiyle 16 Nisan 2021 günü 62.939'a kadar yükselen günlük vaka sayısı 10 Mayıs 2021 günü itibariyle 13.604'e kadar gerilemiştir.
    Salgının seyrinde yaşanan bu olumlu gidişatın sürdürülmesi açısından denetim faaliyetleri, tam kapanma döneminin kalan süresi içerisinde de tüm hızıyla sürdürülecektir.

    Ramazan Bayramını da içerisine alan bu süre içerisinde;
    Şehirlerarası Seyahat Kısıtlamasına Dair Denetimler çerçevesinde; şehirlerarası yollar üzerinde kolluk kuvvetlerince 1.167 yol kontrol noktası oluşturulmuş olup, bu yol kontrol noktalarında 16 bin 669 kolluk personeli görev yapacaktır.

        Yol kontrol noktalarında görevli kolluk personelince özel araç veya toplu taşıma araçlarıyla şehirlerarası seyahat edenlerin "seyahat izin belgeleri" tek tek kontrol edilecek ve seyahat izin belgesi olmadan şehirlerarası seyahat edenlerin tespiti halinde gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır.
        Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Dair Denetimler çerçevesinde; gerek şehir içi kontrol noktaları gerekse devriye ekipleriyle etkin bir denetim gerçekleştirilecektir.

        Şehir içi cadde ve sokaklarda kolluk kuvvetlerince oluşturulan toplam 6 bin 84 kontrol noktasında 79 bin 279 kamu personeli görev yapacak olup gerçekleştirilecek denetimlerde geçerli bir muafiyetin var olup olmadığı, çalışma izni görev belgesi kontrolü ile dışarıda bulunulan durumun muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilecektir.

        Ramazan Bayramını da içine alan süre boyunca şehirlerarası seyahat kısıtlaması ve sokağa çıkma kısıtlamasına dair yürütülen denetimlerde toplam 7 bin 251 kontrol noktasında 95 bin 948 kolluk personeli görev alacaktır.

        Bu dönemde ayrıca kolluk kuvvetlerince yaya ve motorize devriye hizmetlerine ağırlık verilerek sokağa çıkma kısıtlamasına dair denetimlere aralıksız 7/24 esasına göre devam edilecektir. Bu çerçevede her gün ortalama 13 bin 938 yaya/motorize devriye ekibinde 78 bin 230 kolluk personeli sokağa çıkma kısıtlaması tedbirine dair denetim faaliyetlerinde görev alacaktır.

        Salgın denetim ekiplerince de tam kapanma dönemi sonuna kadar işyeri denetimleri tam kapasiteyle sürdürülecektir.
        Üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi ve vatandaşlarımızın temel gıda ve temizlik malzemesi ihtiyaçlarının tedarikinin sağlanması amacıyla am kapanma döneminde muafiyet tanınan işyerlerine (fabrikalar, organize sanayi bölgeleri, fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcı, yeme-içme yerleri vb.) yönelik denetimler İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde görevli denetim ekiplerince (zabıta ve diğer kamu personeli marifetiyle) kesintisiz ve etkin şekilde sürdürülmeye devam edilecektir.
        Tam kapanma tedbirlerinin geçerli olduğu Ramazan Bayramı süresince de aziz milletimizin tedbirlere uymaya devam edeceğini biliyor ve gösterilen fedakarlıklar için bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.

        SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

        29 Nisan sonrasındaki dönemde seyahat izni alabilecek durumda olan vatandaşların terminallere gidiş-dönüşlerde sokağa çıkma yasakları nedeniyle ceza almamaları için seyahatlere ilişkin izin belgelerinin yanı sıra, biletlerinin ekran görüntüsünü, SMS mesajlarını veya onaylı e-postalarını seyahat öncesinde, seyahat sırasında ve seyahat sonrası ikametlerine giderken mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

        Seyahat kısıtlamasında zorunlu hallerde Seyahat İzin Belgesi'nin Alo 199 ve e-Devlet üzerinden alınabilecek.

        Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlileri (müfettiş, denetmen vb.) kurum kimlik kartı ile birlikte görev belgesini ibraz etmek kaydıyla bu hükümden muaf tutulacaktır.

        Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-Devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait e-BAŞVURU veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacaktır.
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