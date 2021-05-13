Bayramda kargolar açık mı? 13-14-15 Mayıs Yurtiçi, Aras, MNG bayramda kargolar çalışıyor mu?

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI?

Yurtiçi Kargo'nun açıklaması: 10 Ağustos günü tüm birimlerimiz normal işleyişlerine devam edecektir. Bayram süresince tüm şube ve acentemerimiz kapalı olup kargo alım teslim hizmetimize 15 Ağustos 2019 tarihi itibariyle başlanacaktır.

MNG Kargo'nun açıklaması: Kurban Bayramı'nda tüm şubelerimiz kapalı olup, hizmet vermeyecektir. 15 Ağustos 2019, Perşembe günü itibariyle tüm birimlerimizde işleyişimiz devam edecektir.