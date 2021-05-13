Bayramda kargolar açık mı? 13-14-15 Mayıs Yurtiçi, Aras, MNG bayramda kargolar çalışıyor mu?

Bayramda kargolar çalışıyor mu? Yurtiçi, Aras, MNG Kargo bayramda kargolar açık mı? 13-14-15 Mayıs tarihlerinde Ramazan Bayramı'nda kargoların açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İçişleri Bakanlığı'nın bayramda kargolar için aldığı karar duyurulmuştu. İşte bayramda kargolar açık mı sorusunun yanıtı!
BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI?
Yurtiçi Kargo'nun açıklaması: 10 Ağustos günü tüm birimlerimiz normal işleyişlerine devam edecektir. Bayram süresince tüm şube ve acentemerimiz kapalı olup kargo alım teslim hizmetimize 15 Ağustos 2019 tarihi itibariyle başlanacaktır.
MNG Kargo'nun açıklaması: Kurban Bayramı'nda tüm şubelerimiz kapalı olup, hizmet vermeyecektir. 15 Ağustos 2019, Perşembe günü itibariyle tüm birimlerimizde işleyişimiz devam edecektir.
Aras Kargo açıklaması: Kurban Bayramı tatili boyunca şubelerimiz ve çağrı merkezimiz kapalı olup, hizmet veremeyecektir. 15 Ağustos Perşembe günü saat 09.00 itibarıyla mesaimize devam edeceğiz.
Sürat Kargo: Kurban Bayramı sonrası 15 Ağustos 2019 Perşembe gününden itibaren hizmetimiz kaldığı yerden devam edecektir.
UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.