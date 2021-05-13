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    • Güncel
    • 13.05.2021 10:05
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    • 13.05.2021 10:21
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    | ? Meteoroloji 3 ili uyardı! Sağanak geliyor

    Ramazan Bayramı’nın ilk gününde “?” sorusunun yanıtı merak edilirken konuyla ilgili Meteoroloji’den açıklama geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı ve Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor” denildi.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı ve Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL °C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

        EGE
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 28°C
        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 27°C
        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 28°C
        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 25°C
        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

        ADANA °C, 31°C
        Az bulutlu ve açık, bu gece saatlerinde kuzey kesimleri sisli ve puslu

        ANTALYA °C, 25°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 28°C
        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 25°C
        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 30°C
        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 29°C
        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 31°C
        Az bulutlu ve açık

        YOZGAT °C, 26°C
        Az bulutlu ve açık

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 27°C
            Parçalı ve az bulutlu

            DÜZCE °C, 30°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KASTAMONU °C, 28°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ZONGULDAK °C, 21°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 33°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ARTVİN °C, 31°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SAMSUN °C, 20°C
            Parçalı ve az bulutlu

            TRABZON °C, 21°C
            Parçalı ve az bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ağrı ve Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 24°C
            Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğu kesimleri yer yer çok bulutlu

            KARS °C, 23°C
            Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

            AĞRI °C, 25°C
            Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            VAN °C, 21°C
            Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                ADIYAMAN °C, 32°C
                Az bulutlu ve açık

                DİYARBAKIR °C, 34°C
                Az bulutlu ve açık

                GAZİANTEP °C, 31°C
                Az bulutlu ve açık

                SİİRT °C, 32°C
                Az bulutlu ve açık
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                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 3 ili uyardı! Sağanak geliyor