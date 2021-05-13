DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ağrı ve Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğu kesimleri yer yer çok bulutlu

KARS °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

AĞRI °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı