Çarpıcı rapor! Vali açıkladı! Koronavirüs vakalarının yüzde 83'ü...

Rize'de, 'tam kapanma' sürecinde kentten kırsala çıkanların köy evlerindeki aile içi toplu buluşmaları nedeniyle vaka artışları yaşanmaya başladı. Rize Valisi Kemal Çeber, bulaşların yüzde 83'ünün ev bulaşı olduğunu belirterek "Köyümüze gitsek bile bir süre çekirdek aile vasfımızı korumamız gerekiyor" dedi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük 'tam kapanma' kararının ardından Rize'de kentten kırsala çıkanlar doğanın içinde izole oluyor, bağ ve bahçe işleri yaparak vakit geçiriyor. Ancak köylerdeki evlerde yaşanan aile içi toplu buluşmalar nedeniyle vaka artışları yaşanmaya başladı. Filyasyon ekipleri vakaların yüzde 83'ünün aile içi bulaş kaynaklı olduğunu tespit etti.
'KÖYE GİTSEK BİLE ÇEKİRDEK AİLE YAPISI KORUNMALI'
Rize Valisi Kemal Çeber, kentte insanların hafta sonu toplanıp köylere çıktığını belirterek, "Aslında köye gitmek sıkıntı değil ama bizde köy yapıları aileler şeklindedir. Akşamları aileden herhangi birinin evinde buluşulur. Geniş aile haline gelir. Aslında bizim verilerimizin yüksek çıkmasının temel sebebi bu. Bulaşlarımızın yüzde 83'ü ev bulaşı.