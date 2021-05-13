Evlilik heyecanı duyan ve sevdiği kişiyle hayatını birleştirmek isteyen binlerce kişi arama motorları üzerinden Düğünler ne zaman serbest olacak? Tam kapanma sonrasında düğün salonları açılacak mı? Sorularının yanıtlarını sorguluyor. Koronavirüsten dolayı evlilik tarihini erteleyen binlerce çift tam kapanma sonrasında düğün yapıp yapamayacaklarını merak ediyor. İşte tüm bilgiler…
DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, düğün salonlarının hangi tarihte açılacağı henüz bilinmiyor. Tam kapanma sonrası iki haftalık süreç takip edilecek. Bu süreçte salgının seyrine göre normalleşme adımlarının atılması bekleniyor. İlerleyen günlerde gerçekleştirilecek Kabine toplantısının ardından düğünler hakkında detayların belli olması bekleniyor.
DÜĞÜNLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Ramazan Bayramı sonuna kadar düğün salonları, nikah ve kına geceleri ertelenmişti. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle kapatılan düğün salonlarının, kısıtlamaların sonuç vermesiyle beraber bayram sonrası tekrar açılması bekleniyor.