DÜĞÜN VE TAZİYELER BEKLEYECEK

Yetkililer, "Kademeli açılışın arasına birer hafta koymak gerekir. Önce küçük işletmeler, daha sonra eğitim veren ilkokullar, 8 ve 12. sınıflar, bir de üniversitelerin yüz yüze eğitim veren tıp gibi bölümlerindeki sınıfların derslerinin başlaması gerekir. Onun için vaka sayılarının binlere düşmesini beklemek doğru değil" değerlendirmesini yapıyor.

Kademeli açılma sırasında düğün, taziye, asker uğurlama gibi kalabalıkların aynı yere geldiği organizasyonlarda kısıtlamaların aynen devam etmesi gerektiği belirtiliyor. Yetkililer, "Yoğun aşılamayla haziran ayını geçirirsek, yazın rahat edebiliriz" diyor.