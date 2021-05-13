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    • 13.05.2021 10:45
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    Gündemde binlerce vatandaş ? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. Tüm dünya gibi ülkemiz de koronavirüs ile mücadele ediyor ve hastalığın hızını önlemek amacıyla tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda en çok sorgulanan konulardan biri düğün salonlarının faaliyet gösterip göstermeyeceği oluyor. Peki ?

    takvim.com.tr
    Düğünler ne zaman serbest olacak?

    Evlilik heyecanı duyan ve sevdiği kişiyle hayatını birleştirmek isteyen binlerce kişi arama motorları üzerinden Düğünler ne zaman serbest olacak? Tam kapanma sonrasında düğün salonları açılacak mı? Sorularının yanıtlarını sorguluyor. Koronavirüsten dolayı evlilik tarihini erteleyen binlerce çift tam kapanma sonrasında düğün yapıp yapamayacaklarını merak ediyor. İşte tüm bilgiler…

    DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

    Hemen şunu belirtelim ki, düğün salonlarının hangi tarihte açılacağı henüz bilinmiyor. Tam kapanma sonrası iki haftalık süreç takip edilecek. Bu süreçte salgının seyrine göre normalleşme adımlarının atılması bekleniyor. İlerleyen günlerde gerçekleştirilecek Kabine toplantısının ardından düğünler hakkında detayların belli olması bekleniyor.

    DÜĞÜNLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Ramazan Bayramı sonuna kadar düğün salonları, nikah ve kına geceleri ertelenmişti. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle kapatılan düğün salonlarının, kısıtlamaların sonuç vermesiyle beraber bayram sonrası tekrar açılması bekleniyor.

        Tam kapanmanın ardından başlaması beklenen normalleşmenin nasıl olacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ülke genelinde 29 Nisan saat 19.00'da başlatılan tam kapanma 17 Mayıs saat 05.00'te sona erecek. Sonrasına ilişkin süreç içinise gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine'sine çevrildi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk Kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak" demişti.

        DÜĞÜN VE TAZİYELER BEKLEYECEK

        Yetkililer, "Kademeli açılışın arasına birer hafta koymak gerekir. Önce küçük işletmeler, daha sonra eğitim veren ilkokullar, 8 ve 12. sınıflar, bir de üniversitelerin yüz yüze eğitim veren tıp gibi bölümlerindeki sınıfların derslerinin başlaması gerekir. Onun için vaka sayılarının binlere düşmesini beklemek doğru değil" değerlendirmesini yapıyor.

        Kademeli açılma sırasında düğün, taziye, asker uğurlama gibi kalabalıkların aynı yere geldiği organizasyonlarda kısıtlamaların aynen devam etmesi gerektiği belirtiliyor. Yetkililer, "Yoğun aşılamayla haziran ayını geçirirsek, yazın rahat edebiliriz" diyor.
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        Haberler Güncel Düğünler ne zaman serbest olacak? Tam kapanma sonrasında düğün salonları açılacak mı?