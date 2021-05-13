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    • 13.05.2021 11:05
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    ? 17 Mayıs Pazartesi okul var mı? İlkokul, ortaokul, liseler Pazartesi açılıyor mu?

    17 Mayıs Pazartesi okul var mı? ? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. 17 Mayıs sabahı sona erecek tam kapanma döneminin ardından öğrenciler o gün okula gidip gitmeyeceğini merak ediyor. Konuyla ilgili beklenen açıklama geldi. Peki ? Okullar ne zaman açılacak? İşte yanıtı!

    takvim.com.tr
    Okullar ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi okul var mı?

    Okullar ne zaman açılacak? 17 Mayıs okul var mı? Öğrenciler ve velilerin merak ettiği konu 17 Mayıs günü okulların açık olup olmadığı. Tam kapanma döneminde öğrenciler uzaktan eğitime geçmişti. EBA sistemi üzerinden online eğitim alan öğrenciler, tam kapanmanın bitmesiyle 17 Mayıs günü okula gidip gitmeyeceğini öğrenmek istiyor. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklama geldi.

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    MEB tarafından yapılan açıklamada: "17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak." denildi.

    Yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

    "Resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak."

        NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

        Sabah'ın haberine göre; Turizm ile ilgili hazırlıklar da tüm hızı ile devam ediyor. Oteller çok sıkı önlemler alacak. Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve gizli denetçiler ile üç taraflı bir denetim yapılacak. Tedbirlere tam uyulacak.

        Tam kapanma kararı sonrası tatil beldelerine ve Anadolu'ya memleketlerine gidenlerin geri dönüşleri büyük endişe yaratıyor. Gittikleri yerlerdeki denetimler nedeniyle bulaşların en alt düzeyde tutulduğu belirtiliyor.

        Ancak kapanma kararının bitmesi ile birlikte yaşadıkları şehirlere dönecek bu kişilerin apartman ve sitelerde ilişkileri tekrar yoğunlaştırması, gidiş-gelişleri artırması, özellikle de aile apartmanları ve geç bayramlaşmaların vaka sayılarını tırmandırabileceği, bunun için önlem alınması gerektiği belirtiliyor.

        Vaka sayılarının 10 binin altına inmesi ile birlikte adım adım kısıtlamaların esnetilmesi ve kaldırılması bekleniyor. Bazı kısıtlamalar kaldırılıp bir haftalık sonuçlarına bakılacak ve ardından yeni adımlar atılacak.

        Normalleşme kapsamında öncelikli olarak berber, terzi, kuaför gibi küçük işletmeler, ardından okullarını 8-12'nci sınıflarının açılabileceği, kafe ve restoranların dışarıda servisine izin verilebileceği belirtiliyor.
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