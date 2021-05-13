OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB tarafından yapılan açıklamada: "17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak." denildi.

Yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle: