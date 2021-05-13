Okullar ne zaman açılacak? 17 Mayıs okul var mı? Öğrenciler ve velilerin merak ettiği konu 17 Mayıs günü okulların açık olup olmadığı. Tam kapanma döneminde öğrenciler uzaktan eğitime geçmişti. EBA sistemi üzerinden online eğitim alan öğrenciler, tam kapanmanın bitmesiyle 17 Mayıs günü okula gidip gitmeyeceğini öğrenmek istiyor. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklama geldi.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
MEB tarafından yapılan açıklamada: "17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak." denildi.
Yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:
"Resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak."