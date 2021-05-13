Mezarlık ziyareti serbest mi? 13-14-15 Mayıs Ramazan Bayramı'nda mezarlığa gitmek yasak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ramazan Bayramı'nın ilk günü idrak edilirken tüm illerden vatandaşlar kaybettiği yakınlarını mezarlarına giderek ziyaret etmek, dualar okumak istiyor. Peki koronavirüsle mücadeleden dolayı tam kapanmada mezarlara gidilebilecek mi?
BAYRAMDA MEZARLIĞA GİTMEK YASAK MI?
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu genelge gönderdi. İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu gönderdiği genelgeye göre şehit aileleri, arife günü ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri için sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.
CAMİLER AÇIK MI?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirterek, "Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor" dedi.