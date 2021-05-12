AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde saat 19:03'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem, yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.
İşte deprem dair tüm detaylar...
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Kulp (Diyarbakir)
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde saat 19:03'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem, yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.
İşte deprem dair tüm detaylar...
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Kulp (Diyarbakir)
Tarih-Saat : 12.05.2021, 19:03:28 TSİ
Enlem : 38.5655 N
Boylam : 40.8745 E
Derinlik : 7.01 km