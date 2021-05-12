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    • 12.05.2021 19:16
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    Son dakika: 'ın ilçesinde 3.9 büyüklüğünde | , son depremler

    'ndan () elde edilen verilere göre 'ın ilçesinde saat 19:03'te 3.9 büyüklüğünde bir meydana geldi. İşte haberin detayları ve AFAD, son depremler listesi...

    Diyarbakır'da korkutan deprem

    AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde saat 19:03'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



    Deprem, yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.



    İşte deprem dair tüm detaylar...

    Büyüklük : 3.9 (Mw)

    Yer : Kulp (Diyarbakir)

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        Haberler Güncel Son dakika: Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem | AFAD, Kandilli son depremler