Milyonlarca Müslüman bu mübarek Arefe gecesinde dua edecek ve dini yükümlülüklerini yerine getirecek. Yarın sabah ise İslam alemi Ramazan Bayramı'nı kutlayacak. Bu mübarek gecede dini vecibelerini yerine getirecek olan vatandaşlar Arefe günü yapılacak ibadetleri araştırıyor ve dini bilgileri detaylı bir şekilde öğrenmek istiyor. Peki, Arefe günü yapılacak ibadetler nelerdir? Arefe günü hangi dualar ve sureler okunmalıdır? İşte dini bilgiler...

AREFE GÜNÜ HANGİ İBADETLER YAPILMALI?

1. Arefe gününün sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanmalıdır.

2. Arefe günü oruç tutulmalıdır.

3. Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.

4. Arefe günü çok dua ve istiğfar edilmelidir.

5. Arefe günü 1000 âdet İhlas-ı şerif okunması iyi olur.

İşte arefe günü okunacak dualar ve sureler;