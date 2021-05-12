Arefe gününde vatandaşlar tesbih namazı hakkında bilgileri araştırmaya başladı. Tesbih namazı, ömrümüzde bir kez olsun kılınması önerilen nafile namazlarından biridir. Arefe günü vatandaşlar dualar okuyacak ve ibadetlerini yerine getirecek. Bu noktada, ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar 'Arefe gününde tesbih namazı kaç rekattır? Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı için hangi hadis vardır? Sorularını araştırmaya başladı. İşte Tesbih namazı hakkında tüm merak edilenler...
TESBİH NAMAZI İÇİN HANGİ HADİS VARDIR?
Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendup bir namazdır. Peygamberimiz amcası Abbas'a "Bak amca sana on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar" diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş, Abbas bunu her gün yapamayız deyince Peygamberimiz, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, "Tatavvu'", 14, "Salât", 303; Tirmizî, "Salât", 350, "Vitr", 19).
TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Tesbih namazı dört rek'at olup şöyle kılınır: Allah rızâsı için namaz kılmaya niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha tesbih edilir yani 'Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber' denilir.