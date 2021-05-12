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    • 12.05.2021 15:27
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    Bayramdan sonra yasaklar bitiyor mu? kalkacak mı? Kritik tarih 14-15 Mayıs...

    ? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. kapsamında alınan kararla 17 günlük kapanma süreci başlatılmıştı. 29 Nisan saat 19.00'da başlayan Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Tam kapanma sürecinin başlangıcından bu yana vaka sayılarında büyük düşüş gözlemlendi. Bu sürecin bitmesine sayılı günler kala vatandaşlar, "Tam kapanma uzatıldı mı? 17 Mayıs tam kapanma bitiyor mu?" Sorularına cevap aramaya başladı. Peki, Bayramdan sonra yasak kalkacak mı? ? İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Bayramdan sonra yasaklar bitiyor mu? 17 Mayıs...

    Bayramdan sonra yasakların kalkıp kalkmayacağı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. 29 Nisan Perşembe günü başlayan tam kapanma uygulaması 81 ilde uygulanmaya devam ediyor. Bu sürecin uzatılıp uzatılmayacağını merak eden vatandaşlar ise konu hakkında sık sık araştırmalar yapmaya başladı. Peki, tam kapanma uzatıldı mı? 17 Mayıs'ta yasaklar bitecek mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte tüm detaylar!

    BAYRAMDAN SONRA YASAKLAR BİTECEK Mİ?

    Hükümet, 17 günlük tam kapanmanın sonuçlarını analize hazırlanıyor. 14-15 mayıs tarihlerindeki vaka sayısı ve hızı, bayramdan sonra alınacak kararlar için belirleyici olacak.

    17 Mayıs'ta en fazla on bin vaka olması üzerine plan yapılıyor. Bu durumda kademeli açılma gündeme gelecek. Ancak kalabalıklarla yapılan faaliyetlerin yasağı sürecek.

    Sağlık Bakanlığı ve ilgili birimlerdeki tam kapatma değerlendirmelerine göre, vakalarda istenen gerileme yaşandı, ancak 17 Mayıs'tan sonra alınacak kararlara bağlı olarak, bu kazanç kaybedilebilir. Bu nedenle de "kademeli açılma, sıkı denetim ve yoğun aşılamanın" önemine vurgu yapılıyor.

    Virüsün üreme katsayısına göre yapılan modellemelere göre, 17 Mayıs'ta 9-10 bin arası vaka olacak.

    Can kaybında yüzde 13, ağır hasta sayısında ise yüzde 3 azalma saptandı. Testlerin pozitiflik oranında son üç ayın en düşük seviyesine ulaşılarak yüzde 8'in altına indiği bilgisi paylaşılıyor.

    İstanbul'da vaka sayısında yüzde 34, yatan hasta sayısında yüzde 24, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısında ise yüzde 21 oranında haftalık azalma olduğu kaydediliyor.

        KISITLAMA NE ZAMAN BİTECEK?

        İçişleri Bakanlığınca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda, "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu genelge 81 il valiliğine gönderilmişti.

        Bu kapsamda, ülke genelinde saat 19.00 itibarıyla başlayan tam kapanma dönemi 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

        29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayan olan tam kapanmanın, 17 Mayıs Pazartesi 05.00'te tamamlanacağı açıklandı ancak ilerleyen günlerde sürecin uzayıp uzamayacağı belli olacak.

        KRİTİK GÜNLER 14-15 MAYIS!

        Bu verilerin 14-15 Mayıs'ta yeniden masaya yatırılacağı, tam kapanmanın üzerinden iki hafta geçmiş olması nedeniyle sonuçların ve etkinin değerlendirileceği belirtiliyor.

        Yapılan değerlendirmelerde, "pozitiflik oranı, yayılma hızı, hastane kapasiteleri" dikkate alınacak. Bu sonuçlara göre kademeli açılma ile kısıtlamaların çerçevesi yeniden belirlenecek.

        Uzmanlar, bu konuda dikkatli davranılmaması ve mart başındaki hataya düşülmesi durumunda, tüm kazanımların kaybedileceği yorumları yapıyor. Yetkililer, "Önümüzdeki haftanın cuma ve cumartesi gününde çıkacak rakamlarda, kısıtlamaların etkisini daha net göreceğiz. Çünkü bir tedbir alındığında bunun etkisi 12-14 gün sonra ortaya çıkıyor. Ama 17 Mayıs'tan itibaren her şey bir anda açılmayacak" diyor.

        OKULLAR YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇECEK Mİ?

        Yetkililer, "Kademeli açılışın arasına birer hafta koymak gerekir. Önce küçük işletmeler, daha sonra eğitim veren ilkokullar, 8 ve 12. sınıflar, bir de üniversitelerin yüz yüze eğitim veren tıp gibi bölümlerindeki sınıfların derslerinin başlaması gerekir. Onun için vaka sayılarının binlere düşmesini beklemek doğru değil" değerlendirmesini yapıyor.

        Kademeli açılma sırasında düğün, taziye, asker uğurlama gibi kalabalıkların aynı yere geldiği organizasyonlarda kısıtlamaların aynen devam etmesi gerektiği belirtiliyor. Yetkililer, "Yoğun aşılamayla haziran ayını geçirirsek, yazın rahat edebiliriz" diyor.
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