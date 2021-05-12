Bayramdan sonra yasakların kalkıp kalkmayacağı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. 29 Nisan Perşembe günü başlayan tam kapanma uygulaması 81 ilde uygulanmaya devam ediyor. Bu sürecin uzatılıp uzatılmayacağını merak eden vatandaşlar ise konu hakkında sık sık araştırmalar yapmaya başladı. Peki, tam kapanma uzatıldı mı? 17 Mayıs'ta yasaklar bitecek mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte tüm detaylar!
BAYRAMDAN SONRA YASAKLAR BİTECEK Mİ?
Hükümet, 17 günlük tam kapanmanın sonuçlarını analize hazırlanıyor. 14-15 mayıs tarihlerindeki vaka sayısı ve hızı, bayramdan sonra alınacak kararlar için belirleyici olacak.
17 Mayıs'ta en fazla on bin vaka olması üzerine plan yapılıyor. Bu durumda kademeli açılma gündeme gelecek. Ancak kalabalıklarla yapılan faaliyetlerin yasağı sürecek.
Sağlık Bakanlığı ve ilgili birimlerdeki tam kapatma değerlendirmelerine göre, vakalarda istenen gerileme yaşandı, ancak 17 Mayıs'tan sonra alınacak kararlara bağlı olarak, bu kazanç kaybedilebilir. Bu nedenle de "kademeli açılma, sıkı denetim ve yoğun aşılamanın" önemine vurgu yapılıyor.
Virüsün üreme katsayısına göre yapılan modellemelere göre, 17 Mayıs'ta 9-10 bin arası vaka olacak.
Can kaybında yüzde 13, ağır hasta sayısında ise yüzde 3 azalma saptandı. Testlerin pozitiflik oranında son üç ayın en düşük seviyesine ulaşılarak yüzde 8'in altına indiği bilgisi paylaşılıyor.
İstanbul'da vaka sayısında yüzde 34, yatan hasta sayısında yüzde 24, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısında ise yüzde 21 oranında haftalık azalma olduğu kaydediliyor.