KRİTİK GÜNLER 14-15 MAYIS!

Bu verilerin 14-15 Mayıs'ta yeniden masaya yatırılacağı, tam kapanmanın üzerinden iki hafta geçmiş olması nedeniyle sonuçların ve etkinin değerlendirileceği belirtiliyor.



Yapılan değerlendirmelerde, "pozitiflik oranı, yayılma hızı, hastane kapasiteleri" dikkate alınacak. Bu sonuçlara göre kademeli açılma ile kısıtlamaların çerçevesi yeniden belirlenecek.



Uzmanlar, bu konuda dikkatli davranılmaması ve mart başındaki hataya düşülmesi durumunda, tüm kazanımların kaybedileceği yorumları yapıyor. Yetkililer, "Önümüzdeki haftanın cuma ve cumartesi gününde çıkacak rakamlarda, kısıtlamaların etkisini daha net göreceğiz. Çünkü bir tedbir alındığında bunun etkisi 12-14 gün sonra ortaya çıkıyor. Ama 17 Mayıs'tan itibaren her şey bir anda açılmayacak" diyor.