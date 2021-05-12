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    • Güncel
    • 12.05.2021 23:17
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    • 12.05.2021 23:17
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    Yarın ? Camilerde Ramazan Bayramı namazı kılmak serbest mi?

    Yarın İslam alemi yılın ilk bayramı olan Ramazan Bayramı'nı kutlayacak. On bir ayın sultanı olan Ramazan ayı bugün sona eriyor ve vatandaşlar bayram hazırlıklarına başladı. Bu kapsamda yarın camilerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Aynı zamanda camilerde kılınıp kılınmayacağı akıllarda yer ediniyor. Peki, yarın ? Camilerde Ramazan Bayramı namazı kılmak serbest mi? İşte cevaplar...

    Yarın camilerde bayram namazı kılınacak mı?

    Milyonlarca Müslüman bir Ramazan Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Ramazan Bayramı yarın yani 13 Mayıs Perşembe günü başlıyor ve 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. Mübarek arefe günü camilerin açık olup olmadığını araştırılıyor. Peki, yarın camilerde bayram namazı kılınacak mı? Camilerde Ramazan Bayramı namazı kılmak serbest mi? İşte bilgiler...

    YARIN CAMİLERDE BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabileceğini duyurdu.

    İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

    "Adana: 06.04,
    Adıyaman: 05.51,
    Afyonkarahisar: 06.20,
    Ağrı: 05.28,
    Aksaray: 06.07,
    Amasya: 05.55,
    Ankara: 06.08,
    Antalya: 06.23,
    Ardahan: 05.27,

    Artvin: 05.30,
    Aydın: 06.32,
    Balıkesir: 06.29,
    Bartın: 06.07,
    Batman: 05.39,
    Bayburt: 05.38,
    Bilecik: 06.20,
    Bingöl: 05.40,
    Bitlis: 05.34,
    Bolu: 06.12,
    Burdur: 06.23,

        Bursa: 06.23,
        Çanakkale: 06.34,
        Çankırı: 06.04,
        Çorum: 05.59,
        Denizli: 06.28,
        Diyarbakır: 05.43,
        Düzce: 06.14,
        Edirne: 06.30,
        Elazığ: 05.45,
        Erzincan: 05.42,
        Erzurum: 05.35,
        Eskişehir: 06.18,

        Gaziantep: 05.56,
        Giresun: 05.44,
        Gümüşhane: 05.41,
        Hakkari: 05.29,
        Hatay: 06.02,
        Iğdır: 05.24,
        Isparta: 06.22,
        İstanbul: 06.22,
        İzmir: 06.34,
        Kahramanmaraş: 05.56,
        Karabük: 06.07,
        Karaman: 06.12,
        Kars: 05.26,
        Kastamonu: 06.02,

        Kayseri: 06.00,
        Kırıkkale: 06.06,
        Kırklareli: 06.28,
        Kırşehir: 06.05,
        Kilis: 05.57,
        Kocaeli: 06.19,
        Konya: 06.14,
        Kütahya: 06.21,
        Malatya: 05.50,
        Manisa: 06.33,
        Mardin: 05.42,
        Mersin: 06.07,
        Muğla: 06.31,
        Muş: 05.36,
        Nevşehir: 06.03,

            Niğde: 06.05,
            Ordu: 05.46,
            Osmaniye: 06.00,
            Rize: 05.36,
            Sakarya: 06.17,
            Samsun: 05.52,
            Siirt: 05.36,
            Sinop: 05.55,
            Sivas: 05.52,
            Şanlıurfa: 05.50,

            Şırnak: 05.35,
            Tekirdağ: 06.28,
            Tokat: 05.53,
            Trabzon: 05.39,
            Tunceli: 05.43,
            Uşak: 06.25,
            Van: 05.29,
            Yalova: 06.21,
            Yozgat: 06.01,
            Zonguldak: 06.10."
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            Haberler Güncel Yarın camilerde bayram namazı kılınacak mı? Camilerde Ramazan Bayramı namazı kılmak serbest mi?