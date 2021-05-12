Milyonlarca Müslüman bir Ramazan Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Ramazan Bayramı yarın yani 13 Mayıs Perşembe günü başlıyor ve 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. Mübarek arefe günü camilerin açık olup olmadığını araştırılıyor. Peki, yarın camilerde bayram namazı kılınacak mı? Camilerde Ramazan Bayramı namazı kılmak serbest mi? İşte bilgiler...

YARIN CAMİLERDE BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabileceğini duyurdu.